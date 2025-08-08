Kdy dorazí MacBook Pro s OLED displejem? Apple prý chystá premiéru už na konec příštího roku!

O přechodu MacBooků na OLED displeje se mluví už dlouho, ale teprve nyní začíná být zřejmé, kdy přesně se Apple chystá k tomuto zásadnímu kroku odhodlat. Podle nových informací z Jižní Koreje bychom se měli prvního OLED MacBooku Pro dočkat v závěru roku 2026, přičemž klíčovým partnerem Applu má být tradičně Samsung.
Podle serveru Dealsite.co.kr totiž právě Samsung Display získal exkluzivitu na dodávky OLED panelů pro nový MacBook Pro. Důvod je jednoduchý – výrazné investice do výroby panelů nové generace na bázi Gen 8.6, které jsou ideální pro nasazení v noteboocích a monitorech. Tato technologie využívá větší skleněné substráty a kombinaci s oxide TFT pro nízkou spotřebu a zároveň nižší náklady na výrobu. Díky tomu by měl být Samsung schopen bez problémů pokrýt poptávku Applu už příští rok.
Zvěsti o přechodu na OLED nejsou žádnou novinkou. Už dříve analytici, včetně těch z agentury Omdia, potvrdili rok 2026 jako zlomový moment pro MacBooky s OLED, byť tehdy nepadlo slovo konkrétně o modelu „Pro“. Vzhledem ke strategii Applu ale dává smysl, že se nejprve dočkáme OLED panelů v nejvyšších konfiguracích a teprve později v MacBoocích Air.
Přechod z mini-LED na OLED má MacBookům přinést řadu vylepšení od vyššího jasu a hlubší černé, přes výrazně lepší kontrast a energetickou efektivitu, až po delší výdrž na baterii. Zároveň se očekává, že nový OLED MacBook Pro nabídne i zásadní designový facelift, který by měl být prvním větším přepracováním od roku 2021. Cílem má být co nejtenčí tělo bez kompromisů na výkonu nebo výdrži.
V zákulisí se navíc šušká i o možném konci ikonického výřezu (notche). Některé starší spekulace zmiňovaly přechod na průstřel (hole-punch) nebo pilulkový výřez, tedy podobné řešení jako u iPhonů. Zda to ale zůstává v plánech, zatím nikdo nepotvrdil.
Otazník aktuálně visí i nad tím, s jakým čipem OLED MacBook Pro vlastně dorazí. Mark Gurman z Bloombergu nedávno uvedl, že Apple v roce 2025 žádné Macy s čipy M5 nechystá, což by mohlo znamenat buď jejich přesun do roku 2026, nebo rovnou přeskok na čip M6. A právě to může rozhodnout o termínu vydání OLED modelu – pokud Apple M5 představí až v roce 2026, není vyloučeno, že OLED MacBook Pro dorazí až v roce 2027. Naopak druhý scénář – vydání M5 začátkem roku a M6 s OLED verzí na podzim – by byl z pohledu Applu neobvyklý.
Zda se tedy OLED MacBook Pro skutečně stihne už v roce 2026, nebo se jeho premiéra nakonec odloží, zatím není jasné. Jisté ale je, že Apple se k přechodu na OLED seriózně chystá a příští rok může být v tomto směru pro celý MacBook segment přelomový.
„Už“ konec příštího roku 😅