iPhone 20: Vše, co se zatím šušká o výročním iPhone pro rok 2027

Rok 2027 se ponese ve znamení významného jubilea. A sice dvacátého výročí iPhonu. Apple chce tuto událost oslavit velkolepě a podle dostupných informací chystá model, který by mohl zásadně proměnit podobu smartphonů. Po desetiletí od iPhonu X z roku 2017, jenž přinesl Face ID, notch a téměř bezrámečkový displej, má dorazit zařízení, které tento koncept dovede k dokonalosti. Apple už dlouho usiluje o iPhone, který bude vypadat jako jediný kus skla bez výřezů a viditelných rámečků. V roce 2027 by se tento sen mohl stát realitou. Podle úniků pracuje firma na displeji, který se zakřiví kolem všech čtyř hran telefonu, čímž vytvoří zcela plynulý, bezokrajový vizuální efekt. Zlepšená odolnost díky technologii Ceramic Shield 2 má vyvážit vyšší křehkost takového designu.
Aby mohl být displej skutečně „all-screen“, musí Apple odstranit i Dynamic Island a průstřel pro kameru. Zatím se analytici rozcházejí v tom, zda bude technologie Face ID pod displejem připravena už pro tento model. Pokud ne, Apple může zvolit kombinaci poddisplejového senzoru a drobného otvoru pro kameru. Speciální OLED displej od Samsungu s technologií Color Filter on Encapsulation (COE) by měl být tenčí, jasnější a úspornější. COE odstraňuje polarizační vrstvu, čímž zvyšuje propustnost světla a snižuje spotřebu energie. Apple údajně testuje i difuzní světelnou vrstvu pro rovnoměrnější jas po celé ploše.
Apple údajně vyvíjí vlastní HDR snímač schopný zachytit až 20 EV dynamického rozsahu, což je úroveň srovnatelná s profesionálními kamerami. Spolu s dříve zmíněnou variabilní clonou by se tak fotoaparát jubilejního modelu mohl stát nejvýkonnějším v historii značky. Do roku 2027 chce Apple zcela nahradit modemy Qualcommu vlastními čipy, které nabídnou lepší integraci, rychlost a úspornost. Zároveň se očekává přechod na druhou generaci 2nm čipů, pravděpodobně A21 Bionic, vyráběných TSMC. Ty by měly přinést nejen vyšší výkon, ale i významně delší výdrž baterie.
Podobně jako Apple v roce 2017 přeskočil devátou generaci, očekává se, že po iPhonu 18 v roce 2026 přijde rovnou „iPhone 20“. Výroční edice, která bude symbolicky navazovat na iPhone X. Mluví se i o tom, že první skládací iPhone, původně plánovaný na 2026, by mohl být součástí výročního modelu. Samotné výročí iPhonu připadá na 29. června 2027, avšak tradiční představení novinek se očekává v září 2027.