iPhone čeká již brzy přejmenování!

Apple se podle jihokorejských zdrojů chystá v roce 2027 udělat něco, co by od něj čekal jen málokdo. Místo tradičního „iPhonu 19“ totiž údajně představí rovnou iPhone 20 a to u příležitosti dvacátého výročí vůbec prvního iPhonu. Informaci přinesl analytik společnosti Omdia Heo Moo-yeol, který zároveň naznačil, že Apple plánuje zásadně proměnit i samotnou strategii vydávání nových modelů.
Podle něj se má už v první polovině roku 2027 objevit dvojice „iPhone 18e“ a „iPhone 20“, zatímco podzim bude patřit prémiovým verzím iPhone 20 Air, iPhone 20 Pro, iPhone 20 Pro Max a druhé generaci iPhonu Fold. Právě tato rozšířená nabídka má být součástí nové strategie Applu, která počítá s vydáváním iPhonů dvakrát ročně – podobně, jako to už léta dělá například Samsung. Změna názvu podle všeho není náhodná. V roce 2017 Apple přeskočil číslovku 9 a rovnou uvedl iPhone X, který symbolizoval desáté výročí původního modelu z roku 2007. I nyní by se tak mohl scénář zopakovat, byť s tím rozdílem, že půjde o oslavu celé dvacetileté cesty iPhonu, která změnila nejen samotný Apple, ale v podstatě celý technologický svět.
Takto vypadá iPhone X z roku 2017
Heo Moo-yeol také zmínil, že v roce 2026 Apple zřejmě vynechá klasický základní model „iPhone 18“, takže se dočasně sníží poptávka po displejích. O rok později ale očekává prudký návrat, protože s nástupem iPhonu 20 a druhé generace skládacího modelu by se výroba měla opět přehoupnout přes 250 milionů kusů ročně. Pokud se tyto informace potvrdí, bude rok 2027 pro Apple víc než jen symbolickým jubileem. Mohl by totiž představovat začátek nové éry iPhonu, kde se už nebude měnit jen výkon a fotoaparát, ale celý způsob, jakým Apple své klíčové zařízení prezentuje i vyrábí. A jestli někdo umí proměnit výročí ve skutečný milník, pak je to právě Apple. Ostatně, v roce 2017 jsme toho byli u iPhone X svědky.