Zavřít reklamu

Apple chystá revoluci! iPhone se v následujících 3 letech zásadně promění

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Fanoušky iPhonů čekají podle všeho zlaté časy. Podle nejnovějších informací z Asie má totiž Apple v příštích letech představit hned tři zcela nové designy iPhonu. Tvrdí to alespoň leaker „yeux1122“ na platformě Naver, který se odvolává na výrobní a výzkumné zdroje z dodavatelského řetězce Applu a který v minulosti zaznamenal řadu přesných předpovědí. A pokud se trefil do černého i tentokrát, dojde v nadcházejících letech k jedné z největších proměn iPhonu v historii.

iPhone Air foldable iPhone flip concept by ADR 17 iPhone-Air-foldable-iPhone-flip-concept-by-ADR_17
iPhone Air foldable iPhone flip concept by ADR 16 iPhone-Air-foldable-iPhone-flip-concept-by-ADR_16
iPhone Air foldable iPhone flip concept by ADR 15 iPhone-Air-foldable-iPhone-flip-concept-by-ADR_15
iPhone Air foldable iPhone flip concept by ADR 14 iPhone-Air-foldable-iPhone-flip-concept-by-ADR_14
iPhone Air foldable iPhone flip concept by ADR 13 iPhone-Air-foldable-iPhone-flip-concept-by-ADR_13
iPhone Air foldable iPhone flip concept by ADR 12 iPhone-Air-foldable-iPhone-flip-concept-by-ADR_12
iPhone Air foldable iPhone flip concept by ADR 11 iPhone-Air-foldable-iPhone-flip-concept-by-ADR_11
iPhone Air foldable iPhone flip concept by ADR 10 iPhone-Air-foldable-iPhone-flip-concept-by-ADR_10
iPhone Air foldable iPhone flip concept by ADR 9 iPhone-Air-foldable-iPhone-flip-concept-by-ADR_9
iPhone Air foldable iPhone flip concept by ADR 8 iPhone-Air-foldable-iPhone-flip-concept-by-ADR_8
iPhone Air foldable iPhone flip concept by ADR 7 iPhone-Air-foldable-iPhone-flip-concept-by-ADR_7
iPhone Air foldable iPhone flip concept by ADR 6 iPhone-Air-foldable-iPhone-flip-concept-by-ADR_6
iPhone Air foldable iPhone flip concept by ADR 4 iPhone-Air-foldable-iPhone-flip-concept-by-ADR_4
iPhone Air foldable iPhone flip concept by ADR 2 iPhone-Air-foldable-iPhone-flip-concept-by-ADR_2
iPhone Air foldable iPhone flip concept by ADR 1 iPhone-Air-foldable-iPhone-flip-concept-by-ADR_1
Vstoupit do galerie

Už v roce 2026 se údajně dočkáme vůbec prvního skládacího iPhonu, který by měl konstrukčně připomínat Samsung Galaxy Z Fold. Po rozložení nabídne displej o velikosti srovnatelné s iPadem mini, přičemž Apple má použít flexibilní LTPO+ OLED panel a speciální skleněný středový rám, který pomůže minimalizovat viditelný záhyb displeje. Spolu s tím by měly dorazit i nové technologie jako Face ID pod displejem nebo fotoaparát zcela ukrytý pod panelem. Cílem je podle zdrojů nabídnout zařízení, které propojí svět iPhonu a iPadu v jednom kompaktním balení.

Rok 2027 pak má patřit výročnímu iPhonu, který oslaví 20 let od uvedení prvního modelu. Ten má být zcela bez rámečků – Apple plánuje konstrukci, kde se OLED displej bude doslova omotávat kolem všech čtyř hran telefonu, čímž vznikne dojem jednolitého kusu skla. Všechny senzory včetně fotoaparátu a Face ID budou umístěny pod povrchem displeje, díky čemuž bude čelní plocha působit dokonale čistě. Tento model má být podle Applu „ikonickým vizuálním milníkem“ značky – tedy spíše designovou než technologickou revolucí.

A konečně v roce 2028 má Apple představit druhou generaci skládacího iPhonu, tentokrát ve stylu „véčka“. Půjde o kompaktní a lehčí zařízení, které by mělo oslovit zejména uživatele hledající stylový doplněk. Vnější displej nabídne přístup k notifikacím, AI zkratkám a dalším rychlým funkcím. Apple má údajně použít nový typ displeje s vrstvou Clear Organic Cathode, který zajistí sytější barvy a lepší průchodnost světla.

concept foldable iphone design concept foldable iphone design
foldable smartphone design foldable smartphone design
foldable smartphone side view foldable smartphone side view
foldable smartphone open foldable smartphone open
foldable smartphone half open foldable smartphone half open
foldable smartphone upright foldable smartphone upright
Vstoupit do galerie

Po uvedení letošního iPhonu Air se tedy zdá, že Apple přechází do nové éry, kdy chce každoročně přinášet zásadní designovou novinku. Stejnou informaci dříve potvrdil i známý leaker „Instant Digital“, podle kterého Apple chystá tři generace iPhonů s výraznými konstrukčními změnami. Pokud se všechny tyto zprávy potvrdí, čeká nás v nejbližších letech období, kdy se iPhone z konzervativního zařízení promění v technologický experiment – a Apple tak znovu definuje, jak má vypadat chytrý telefon budoucnosti.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.