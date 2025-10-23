Apple chystá revoluci! iPhone se v následujících 3 letech zásadně promění

Fanoušky iPhonů čekají podle všeho zlaté časy. Podle nejnovějších informací z Asie má totiž Apple v příštích letech představit hned tři zcela nové designy iPhonu. Tvrdí to alespoň leaker „yeux1122“ na platformě Naver, který se odvolává na výrobní a výzkumné zdroje z dodavatelského řetězce Applu a který v minulosti zaznamenal řadu přesných předpovědí. A pokud se trefil do černého i tentokrát, dojde v nadcházejících letech k jedné z největších proměn iPhonu v historii.
Fotogalerie
Už v roce 2026 se údajně dočkáme vůbec prvního skládacího iPhonu, který by měl konstrukčně připomínat Samsung Galaxy Z Fold. Po rozložení nabídne displej o velikosti srovnatelné s iPadem mini, přičemž Apple má použít flexibilní LTPO+ OLED panel a speciální skleněný středový rám, který pomůže minimalizovat viditelný záhyb displeje. Spolu s tím by měly dorazit i nové technologie jako Face ID pod displejem nebo fotoaparát zcela ukrytý pod panelem. Cílem je podle zdrojů nabídnout zařízení, které propojí svět iPhonu a iPadu v jednom kompaktním balení.
Rok 2027 pak má patřit výročnímu iPhonu, který oslaví 20 let od uvedení prvního modelu. Ten má být zcela bez rámečků – Apple plánuje konstrukci, kde se OLED displej bude doslova omotávat kolem všech čtyř hran telefonu, čímž vznikne dojem jednolitého kusu skla. Všechny senzory včetně fotoaparátu a Face ID budou umístěny pod povrchem displeje, díky čemuž bude čelní plocha působit dokonale čistě. Tento model má být podle Applu „ikonickým vizuálním milníkem“ značky – tedy spíše designovou než technologickou revolucí.
A konečně v roce 2028 má Apple představit druhou generaci skládacího iPhonu, tentokrát ve stylu „véčka“. Půjde o kompaktní a lehčí zařízení, které by mělo oslovit zejména uživatele hledající stylový doplněk. Vnější displej nabídne přístup k notifikacím, AI zkratkám a dalším rychlým funkcím. Apple má údajně použít nový typ displeje s vrstvou Clear Organic Cathode, který zajistí sytější barvy a lepší průchodnost světla.
Fotogalerie #2
Po uvedení letošního iPhonu Air se tedy zdá, že Apple přechází do nové éry, kdy chce každoročně přinášet zásadní designovou novinku. Stejnou informaci dříve potvrdil i známý leaker „Instant Digital“, podle kterého Apple chystá tři generace iPhonů s výraznými konstrukčními změnami. Pokud se všechny tyto zprávy potvrdí, čeká nás v nejbližších letech období, kdy se iPhone z konzervativního zařízení promění v technologický experiment – a Apple tak znovu definuje, jak má vypadat chytrý telefon budoucnosti.