Apple chystá revoluční fotoaparát pro výroční iPhone. Má nabídnout kvalitu jako filmová kamera

Apple se podle nových informací z Jižní Koreje chystá udělat další velký krok v oblasti mobilního focení. Už v roce 2027 by se měl totiž v iPhonu objevit zcela nový snímač z jeho vlastní dílny, který by měl přinést dramatické zlepšení kvality fotek a to hlavně v extrémních světelných podmínkách. Technologie, na které Apple pracuje, nese označení LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) a mohla by se poprvé objevit v iPhonu ke 20. výročí uvedení první generace jablečného telefonu, od kterého se obecně očekává zásadní redesign celé řady.
LOFIC je špičková obrazová technologie, která umožňuje každému pixelu ukládat odlišné množství světla podle toho, jak je scéna jasná nebo tmavá. Díky tomu dokáže fotoaparát zachytit mnohem víc detailů jak ve světlech, tak ve stínech a to v jediném snímku. Výsledkem má být dynamický rozsah na úrovni profesionálních filmových kamer a blížící se tomu, co zvládá lidské oko.
Apple si tuto technologii patentoval už v létě, kdy popsal vícevrstvý snímač se speciální vrstvou pro zachytávání světla a oddělenou vrstvou pro jeho zpracování, která zároveň dokáže provádět redukci šumu v reálném čase. Podle dostupných zpráv už navíc má vyvinutý i funkční prototyp, který testuje na interním vývojovém hardwaru.
Zatímco čínští výrobci jako Xiaomi, Huawei nebo Honor plánují LOFIC technologii nasadit už v roce 2026 do svých vlajkových modelů (s pomocí snímačů od Sony), Apple se má podle korejského zdroje vydat vlastní cestou. V roce 2027 by totiž měl vůbec poprvé představit vlastní obrazový senzor, který využije LOFIC technologii ve své unikátní konstrukci.
V současnosti přitom Apple vsází výhradně na snímače od Sony, které už rovněž používají vrstvený design, ovšem kalifornský gigant prý vyvíjí variantu, jež bude kompaktnější a zároveň nabídne větší citlivost i přesnost při zpracování světla. A pokud se časový harmonogram naplní, mohl by se tak nový senzor objevit právě v modelu, který oslaví dvacáté výročí iPhonu.
Co se týče dalších upgradů výročního iPhonu, šušká se mimo jiné o zcela bezrámečkovém displeji, který by se měl zalamovat přes všechny čtyři hrany telefonu, a o přepracovaném těle s novými materiály. Společně s vlastním snímačem by tak jubilejní iPhone mohl být nejen designovým skokem, ale i momentem, kdy Apple definitivně přebere kontrolu nad všemi klíčovými prvky fotoaparátu od čoček až po samotné zpracování obrazu. Doufejme tedy, že se tyto jeho vize povedou a co víc, že celá tato myšlenka zajistí, že budou iPhony v budoucnu ještě pokrokovější.