AirPods 5: Datum představení, cena a všechny očekávané novinky

AirPods patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější příslušenství Applu a již za několik dní bychom se měli dočkat jejich další generace. Řeč je samozřejmě o AirPods 5, které mají navázat na současné AirPods 4 představené v roce 2024. A přestože Apple jejich existenci zatím oficiálně nepotvrdil, v tuto chvíli už máme poměrně silné indicie nejen o jejich příchodu, ale také o tom, kdy by se mohly představit. Pojďme se proto podívat na vše, co v současnosti o AirPods 5 víme.
Pokud se nestane nic neočekávaného, AirPods 5 bychom měli poprvé spatřit již 9. září 2026. Právě na tento den Apple oficiálně naplánoval svoji tradiční podzimní Keynote, na které se očekává především představení nové generace iPhonů a Apple Watch. Podle informací Marka Gurmana z Bloombergu však mají být jednou z dalších novinek právě AirPods 5. Nejde přitom pouze o tvrzení anonymních zdrojů. Odkazy na dosud nevydané AirPods byly nedávno objeveny přímo v kódu macOS 26.7 Release Candidate. Apple v systému pracuje se dvěma novými modely s interním označením B868M a B868E. Pro srovnání současné AirPods 4 používají označení B768M a B768E. Vzhledem k podobnosti označení a dalším dostupným informacím se prakticky jistě jedná právě o jejich nástupce.
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Pokud Apple zopakuje scénář z představení AirPods 4, předobjednávky AirPods 5 by mohl spustit okamžitě po skončení Keynote 9. září. Samotný prodej by následně mohl začít v pátek 18. září. Zatím však jde pouze o odhad založený na předchozím postupu Applu a oficiální datum zahájení prodeje bude známé až po představení. Jedna z nejdůležitějších informací už je prakticky jistá. Apple má stejně jako u současné generace připravovat dvě varianty AirPods 5. Základní AirPods 5 mají být levnější variantou bez aktivního potlačování okolního hluku, zatímco dražší AirPods 5 dostanou Active Noise Cancellation neboli ANC. Apple tento systém poprvé použil právě u AirPods 4. Díky tomu nemusí zákazník, který chce aktivní potlačování hluku, automaticky sahat po dražších AirPods Pro. Současné AirPods 4 s ANC totiž kromě aktivního potlačování hluku podporují také režim propustnosti a adaptivní zvuk. Je tedy velmi pravděpodobné, že minimálně tyto funkce zůstanou zachovány také u jejich nástupce.
Podstatně méně jasno máme zatím v tom, co se změní uvnitř samotných sluchátek. Jednou z možností je nasazení nové generace čipu H3. Současné AirPods 4 používají čip H2 a právě nový čip by mohl Applu umožnit zlepšit kvalitu zvuku, snížit latenci a případně posunout také fungování aktivního potlačování hluku a dalších funkcí založených na zpracování zvuku. Nasazení H3 však v tuto chvíli není oficiálně potvrzené a je potřeba jej brát jako jednu z očekávaných novinek. Apple může samozřejmě přijít také s dalšími úpravami akustiky, mikrofonů nebo zpracování hlasu během telefonních hovorů.
Pokud čekáte další zásadní přepracování vzhledu AirPods, tentokrát bychom byli spíše opatrní. Apple totiž výrazně změnil konstrukci základních AirPods teprve v roce 2024 s příchodem AirPods 4. Tehdy upravil tvar samotných sluchátek i nabíjecího pouzdra a snažil se zároveň zlepšit jejich pohodlí v uších. AirPods 5 proto mohou současnou konstrukci spíše dále vylepšovat, než kompletně nahrazovat. U sluchátek bez silikonových špuntů je navíc tvar mimořádně důležitý, protože musí vyhovovat co největšímu množství uživatelů. Právě pohodlí a stabilnější usazení v uchu by tak mohly být jednou z oblastí, na které se Apple zaměří.
Jednou z oblastí, ve které mají současné AirPods stále prostor ke zlepšení, je výdrž baterie. AirPods 4 nabízí až 5 hodin poslechu na jedno nabití a celkem až 30 hodin při využití nabíjecího pouzdra. U varianty s aktivním potlačováním hluku se navíc výdrž při využití některých funkcí snižuje. Právě kombinace případného úspornějšího čipu a dalších změn uvnitř sluchátek by mohla Applu umožnit výdrž prodloužit. V tuto chvíli však neexistují spolehlivé informace o konkrétním počtu hodin, a jakékoli přesné hodnoty by proto byly pouze spekulací.
Dostanou AirPods 5 kamery a Visual Intelligence?
Jednou z nejzajímavějších technologií, které Apple pro AirPods skutečně vyvíjí, jsou integrované kamery. Ty by neměly sloužit k pořizování klasických fotografií nebo videí, ale především k tomu, aby sluchátka dokázala vnímat okolí uživatele. Ve spojení se Siri a Visual Intelligence by pak mohla například rozpoznávat předměty nebo informace, na které se uživatel dívá.
Pokud jste však doufali, že právě toto bude hlavní novinkou AirPods 5, podle současných informací budete zklamaní. AirPods vybavené kamerami Apple skutečně vyvíjí a jejich prototypy se již dostaly do pokročilé fáze testování, současné informace však počítají s jejich uvedením až v roce 2027. AirPods 5 očekávané letos v září by proto integrované kamery dostat neměly.
Kolik budou AirPods 5 stát?
Oficiální cenu AirPods 5 samozřejmě zatím neznáme. Současné AirPods 4 Apple v České republice prodává za 3 490 Kč, zatímco AirPods 4 s aktivním potlačováním hluku stojí 4 990 Kč. Ve Spojených státech jsou ceny nastavené na 129, respektive 179 dolarů. Apple sice již informoval o tom, že některé produkty bude zdražovat, ovšem to zejména kvůli ceně pamětí, které se v AirPods nenachcází. AirPods jsou navíc produkt, který Apple potřebuje prodávat po desítkách milionu kusů a právě proto je to jeden z produktů, u ktého bych se zdražením buď nepočítal vůbec nebo jen v rámci nižších stovek korun.