Tyto novinky a vylepšení přinesou Apple Watch 12 a Ultra 4

Apple se chystá 9. září představit nové chytré hodinky Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4. Podle nejnovějších informací od Marka Gurmana z agentury Bloomberg bychom letos neměli očekávat revoluční změny ve vzhledu, hodinky však přinesou několik velmi vítaných vylepšení v čele s vyšším výkonem, návratem luxusních materiálů a pokročilejším sledováním zdraví.
Návrat prémiové keramiky a starý známý design
Původní divoké spekulace o integraci čtečky otisků prstů Touch ID se podle Gurmana nenaplní a obě novinky si vizuálně zachovají stejný vzhled jako stávající modely Series 11 a Ultra 3. Na zásadnější redesign si podle dostupných informací budeme muset počkat minimálně další rok nebo dva.
Přesto se v nabídce chystá jedno velké překvapení. A sice návrat exkluzivního keramického těla pro Apple Watch Series 12. Apple údajně interně testoval bílou i tmavě šedou variantu, čímž přímo odkazuje na prémiovou edici hodinek Series 3 z roku 2017. Spekulace o speciálním řemínku se zabudovaným zdravotním senzorem naopak reportér vůbec nepotvrdil a pravděpodobně se nezakládají na pravdě.
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Vyšší výkon a inspirace u konkurence
Klíčovou změnou projde procesor. Jelikož loňské modely spoléhaly na stejný čip S10 jako o rok starší generace, očekávaný čip S11 by měl po delší době konečně přinést znatelný mezigenerační skok v celkovém výpočetním výkonu.
Zásadní inovace se odehrají na poli fitness a wellness metrik. Apple aktuálně testuje funkci, která snímači srdečního tepu umožní nepřetržitě a kontinuálně shromažďovat data v průběhu celého dne. S tím úzce souvisí i chystaný redesign aplikací Zdraví a Kondice. Ty by měly nově interpretovat a zobrazovat metriky týkající se tělesné regenerace a celkové pohody ve stylu, který zpopularizovaly konkurenční produkty jako fitness náramek Whoop nebo chytrý prsten Oura.
Zájemci o dostupnější model chytrých hodinek si budou muset nechat zajít chuť, jelikož představení Apple Watch SE 4 se v tomto roce neočekává. Gurman se ve svém přehledu dotkl i vysněného neinvazivního měření hladiny cukru v krvi. Na této technologii Apple i nadále pracuje, avšak jejího reálného nasazení se dočkáme nejspíše až kolem roku 2030.