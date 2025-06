Jak rychle nabít Apple Watch? Tipy pro co nejrychlejší nabíjení

Jednou z užitečných novinek u posledních modelů Apple Watch je podpora rychlého nabíjení. Díky tomu můžete své hodinky nabít mnohem rychleji než dříve, a to se hodí zejména při hektických dnech. Nejnovější Apple Watch Series 10 dokonce nabíjejí ještě rychleji než jejich předchůdci. Pojďme si podrobně vysvětlit, jak z rychlého nabíjení vytěžit maximum a co k tomu budete potřebovat.

Které Apple Watch podporují rychlé nabíjení?

Rychlé nabíjení není dostupné pro všechny modely Apple Watch. Konkrétně ho podporují:

Apple Watch Series 7 : z 0 na 80 % za přibližně 45 minut

: z 0 na 80 % za přibližně 45 minut Apple Watch Series 8 : z 0 na 80 % za přibližně 45 minut

: z 0 na 80 % za přibližně 45 minut Apple Watch Series 9 : z 0 na 80 % za přibližně 45 minut

: z 0 na 80 % za přibližně 45 minut Apple Watch Series 10 : z 0 na 80 % za přibližně 30 minut

: z 0 na 80 % za přibližně 30 minut Apple Watch Ultra a Ultra 2: z 0 na 80 % za přibližně hodinu

Apple podrobně popisuje tuto technologii na svých webových stránkách podpory a stojí za to se na to podívat, pokud chcete mít jistotu, že svůj model využíváte naplno.

Co potřebujete pro rychlé nabíjení?

Součástí balení je Apple USB-C magnetický kabel s rychlým nabíjením. Tento kabel se liší od starších tím, že má kolem magnetu hliník místo plastu, což zajišťuje lepší tepelné vlastnosti při vyšších proudech. Apple tento kabel přidává k hodinkám Series 7 a novějším, ale můžete si ho také koupit samostatně za 790 Kč. Dejte si pozor při nákupu od jiných prodejců, abyste měli jistotu, že kupujete správný typ kabelu.

Druhým dílem skládačky je napájecí adaptér. V rámci ekologických snah ho Apple už do balení nepřidává, takže si budete muset vystačit s tím, co doma máte, nebo si pořídit nový. Apple uvádí, že pro rychlé nabíjení hodinek potřebujete adaptér s podporou USB Power Delivery (USB-PD) o výkonu 5 W a vyšším. Podporované adaptéry od Apple jsou 18W, 20W, 29W, 30W, 61W, 87W a 96W USB-C.

Pozor však, pokud používáte nyní již ukončené nabíječky MagSafe Duo nebo Magnetic Charging Dock od Apple, s těmito řešeními rychlé nabíjení nefunguje, bez ohledu na to, jaký kabel nebo adaptér použijete. Pokud však vložíte rychlonabíjecí puk do libovolného nabíjecího stojánku, fungovat by měl.