Apple Watch Pro: Vše, co o nich zatím víme a co od nich očekáváme

Po boku iPhonů představuje Apple v září tradičně také Apple Watch. Pravdou ale je, že tento rok bude na nové hodinky z dílny kalifornského giganta opravdu pestrý. Nedočkáme se totiž pouze pokračování klasické generace Series. Kromě ní se totiž zcela jistě dočkáme také představení levnějšího modelu SE druhé generace. Ani zde však nekončíme, jelikož má Apple představit ještě Apple Watch Pro, tedy vrcholnou řadu svých hodinek. Ty mají být určené především pro profesionální sportovce, a to po všech směrech. Pojďme se společně v tomto článku podívat na vše, co o Apple Watch Pro zatím víme a co očekáváme.

Design, velikost a displej Minulý rok se ve spojení s hodinkami Series 7 objevily informace o tom, že bychom se měli dočkat kompletního přepracování těla, které se mělo stát hranatým. K tomu však jak už dobře víme nedošlo. Objevily se tak spekulace, že právě tyto koncepty měly poukazovat na Apple Watch Pro – i v tomto případě je ale pravda trochu jinde. Design vrcholné řady jablečných hodinek bude i nadále zaoblený, avšak s tím, že rámeček bude prodloužen o kus výše, až k úrovni displeje. To znamená, že displej nebude po stranách zaoblený, ale plochý, a že ho po obvodu bude chránit rámeček. Díky tomu se zaručí větší odolnost a ochrana proti prasknutí displeje. Lehce kontroverzní je fakt, že na pravé straně by se měla i nadále nacházet digitální korunka s tlačítkem, avšak v jakémsi spojeném „výstupku“. Přibýt by pak mělo další tlačítko na levou stranu, a to pod otvory reproduktorů, viz galerie níže. Nejnovější uniklé schéma Apple Watch Pro Apple-Watch-Pro-1.jpg Apple-Watch-Pro-4-1.jpg Apple-Watch-Pro-3.jpg Apple-Watch-Pro-5.jpg Apple-Watch-Pro-2.jpg Vstoupit do galerie Když už jsme u displeje, tak bychom se podle dostupných informací měli dočkat pouze jedné varianty, a to konkrétně s označením 47 mm. To je o 2 milimetry více než v případě aktuálně největších dostupných Apple Watch z řady Series 7. Displej by měl být dále chráněn speciálním sklem, které má být odolné proti roztříštění. Velikost displeje se podle úniků informací udává 1.99″ a jeho rozlišení 410 x 502 pixelů. Díky tomu se uživatelům na displej vleze o mnoho více informací. Co se pak těla týče, tak to by mělo být zhotovené z titanu, který je oproti klasickému hliníku a nerezové oceli odolnější a dokáže toho více vydržet v extrémních podmínkách. Objevily se také spekulace o kompatibilitě současných řemínků s řadou Pro – nejspíše kompatibilní budou, ale vzhledem k velkému tělu nebudou vypadat dobře a splývat s tělem.

Senzory a zdravotní funkce Co se týče senzorů a zdravotních funkcí, tak rozhodně nemějte velká očekávání. Pokud si myslíte, že Apple Watch Pro nabídnou nespočet exkluzivních možností pro měření všemožných metrik, tak se pletete. Vrcholná řada má totiž reálně nalákat pouze na větší tělo a vysokou odolnost. Senzory a zdravotní funkce tak budou totožné se Series 8. Dočkat bychom se tak konečně mohli senzoru tělesné teploty, díky kterému bude jednodušší rozpoznat případné onemocnění. Je ale nutné zmínit, že přesné zobrazení °C taktéž neočekávejte, informováni budete pouze o anomáliích. Ihned po vydání by mohl tento teploměr sloužit například k plánování a sledování plodnosti. Delší dobu, konkrétně už od doby před představením iPhonů 13 (Pro), se mluví o přidání funkce pro detekci dopravní nehody. Dočkat jsme se měli již se zmíněnými jablečnými telefony, nakonec však došlo k úplnému vyšumění. A tak se spekuluje o tom, že by detekci dopravní nehody mohly přinést Apple Watch Pro a Series 8, a to ve spojení s novými iPhony 14 (Pro). Již nyní nabízí Apple Watch detekci pádu, která funguje skvěle. K detekci dopravní nehody by se pak měl využívat akcelerometr, který by ji dokázal vyhodnotit. Při detekci by pak měly být hodinky schopné, pokud se uživatel neozve, automaticky zavolat tísňovou linku. Dočkat bychom se pak měli také vylepšení sledování aktivity, které by mělo být přesnější, zde ale více informací bohužel nemáme.