Apple Watch 8: Vše, co o nich zatím víme a co od nich očekáváme

Apple Watch jsou pro většinu z nás nedílnou součástí života. A není se čemu divit, jelikož se jedná o zařízení, které vzhledem ke své velikosti zvládá opravdu mnoho věcí – v tomto případě tedy na velikosti rozhodně nezáleží. Již zanedlouho Apple po boku nových iPhonů 14 (Pro) představí devátou generaci svých hodinek v podobě Apple Watch Series 8, konkrétně na letošní zářijové konferenci, která se koná 7. září 2022. Pojďme se společně v tomto článku podívat na vše, co o nich před představením víme, a co očekáváme.

Design a velikost Pokud se těšíte na to, že Apple Watch 8 přijdou se zbrusu novým designem, například hranatým, tak se rozhodně mýlíte. S hranatým designem měly přijít již Apple Watch Series 7, aby se přiblížily designu iPhonů – ve skutečnosti k tomu ale nedošlo a možná je to i dobře. I přesto ale k určitému přepracování došlo a Apple přišel s větším tělem a větším displejem s minimálními rámečky. Přesně tento nový design budou sdílet i nové Apple Watch Series 8, takže žádné změny nečekejte, a to zase zcela jistě po dobu několika dalších budoucích generací. Znamená to, že nové Apple Watch budou k dispozici ve dvou variantách, a to menší 41 mm a větší 45 mm. Z hlediska displeje se nic moc oproti Series 7 nezmění, takže se můžeme těšit primárně na always-on.

Čip S příchodem každé nové generace Apple Watch přichází jablečná společnost také s novým čipem, kterým hodinky osazuje. Apple Watch Series 8 by konkrétně měly nabídnout nový čip S8, který však ve skutečnosti až tak nový nebude. Podle dostupných informací by se mělo jednat o téměř totožný čip s předchozí generací S7. Jenže tady to nekončí, jelikož čip S7 je vlastně přejmenovaný čip S6. To znamená, že Series 8 prakticky nabídnou dva roky starý čip. Vadit nám to ale nijak nebude, jelikož výkon čipu rozhodně dostačuje všem uživatelům. Těžko říct, zdali to vyloženě souvisí s novým čipem, ale Series 8 by měly přijít s přepracovaným režimem nízké spotřeby, díky kterému by hodinky měly vydržet o mnoho déle. V poslední době se ale objevují informace, že Apple možná tento nový režim nízké spotřeby nestihne vyvinout. Tak jako tak se rozhodně dočkáme zase o něco lepší baterie.

Senzory a zdravotní funkce Co se týče senzorů a zdravotních funkcí, tak se samozřejmě dočkáme všeho, co nabízí Series 7 – jedná se tedy například o EKG, měření nasycení krve kyslíkem, detekci pádu, měření tepu apod. Určitě vás ale spíše zajímá, zdali Series 8 nabídnou z hlediska zdravotních funkcí nějaké novinky. Odpověď na tuto otázku je relativně sporná. Už delší dobu se mluví o tom, že by Series 8 měly konečně nabídnout teploměr pro měření tělesné teploty, což by rozhodně uvítali všichni uživatelé jablečných hodinek. Bohužel měl ale Apple ještě donedávna s vývojem tohoto teploměru problém, takže je otázkou, zdali stihl vše opravit a připravit. Kromě toho se ve spojení Apple Watch a iPhonu delší dobu hovořilo o detekci dopravní nehody, díky které by vám hodinky při nehodě byly schopné samy zavolat pomoc. Dost možná se tedy dočkáme ve spojení s iPhony 14 (Pro) a právě Apple Watch Series 8. Kromě toho se také hovoří o tom, že bychom se u nových jablečných hodinek měli dočkat výrazného vylepšení měření aktivity, které by mělo být o mnoho přesnější a jednoduše lepší. Nedávno se také objevily informace o tom, že by Apple Watch v budoucnu mohly být schopné detekovat Parkinsonovu chorobu, této funkce se však nejspíše ještě nedočkáme.

Barvy Pár dní před představením nových Apple Watch 8 už máme jasno o jejich barvách. Jak jistě víte, tak Series 7 se prodávají v relativně hojném počtu barevných variant – konkrétně je řeč o temně inkoustové, hvězdně bílé, zelené, modré a červené. Podle dostupných informací by měl Apple u Series 8 výběr barev razantně snížit. Konkrétně přijdeme o zelenou a modrou, jelikož se údajně tyto barevné varianty prakticky neprodávaly. Zůstane nám tak temně inkoustová a hvězdně bílá s tím, že červená se dočkáme lehkého přepracování a nabídne odlišný odstín.