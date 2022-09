Apple Watch SE 2: Vše, co o nich zatím víme a co od nich očekáváme

Kromě toho, že Apple každý rok přichází s novou generací svých Apple Watch, tak čas od času představuje také levnější alternativu v podobě Apple Watch SE. Aktuálně je stále k dispozici pouze jejich první generace, které jsme se dočkali před dvěma lety. Podle dostupných informací má ale Apple připravenou jejich druhou generaci, kterou představí již za pár dní na letošní zářijové konferenci. Ta se konkrétně bude konat 7. září 2022. Pojďme se společně v tomto článku podívat, na co se u nových Apple Watch SE 2 můžeme těšit – nic zásadního nečekejte, i pár novinek však rozhodně potěší. Mohlo by vás zajímat iPhone 14 Pro (Max): Vše, co o něm zatím víme a co od něj očekáváme iPhone Pavel Jelič 1. 9. 2022

Design a velikost S příchodem Apple Watch Series 7 přišla jablečná společnost s větším přepracováním svých hodinek. Konkrétně došlo ke zvětšení těla hodinek a také displeje, díky čemuž se jedná o technologický skvost. Je ale zcela jasné, že Apple Watch SE 2 po vzoru tohoto nového designu rozhodně nebudou. To znamená, že se můžeme těšit na zcela totožný design, jako má jejich první generace. Vybrat si tak budeme moci klasicky ze dvou variant, a to 40 mm a 44 mm. Na pohled tak Apple Watch SE 2 nerozpoznáte od Series 4 až Series 6. Určitě se ptáte, jak to bude s always-on displejem – toho se s největší pravděpodobností nedočkáme. Apple Watch Series 7 Apple Watch 7 1 Apple Watch 7 8 Apple Watch 7 7 Apple Watch 7 6 Apple Watch 7 5 Apple Watch 7 4 Apple Watch 7 3 Apple Watch 7 2 Vstoupit do galerie

Čip Zatímco design a velikost bude stejná s předchozí generací, tak čip samozřejmě bude nasazen lepší. První generace hodinek s označením SE disponuje čipem S5, který se nachází v Apple Watch Series 5. Vzhledem k tomu, že prví generace byla představena po boku Series 6, které disponují čipem S6, tak by se dalo očekávat, že se u druhé generace SE dočkáme čipu předposlední generace, tj. S7 ze Series 7 (po vydání Series 8). Podle dobře informovaných zdrojů by k tomuto ale dojít nemělo a Apple Watch SE 2 by měly sdílet stejný procesor, jaké nové Series 8, a to s označením S8.

Senzory Co se týče senzorů a zdravotních funkcí, tak první generace Apple Watch SE relativně zaostávala. Nedisponovala totiž funkcí EKG, která byla k dispozici již u Series 4. Druhá generace hodinek SE by však tohle měla napravit a funkce EKG bychom se zcela jistě měli dočkat. Spekuluje se také o tom, zdali se dočkáme možnosti měření nasycení krve kyslíkem – v tomto ohledu se názory kříží. Je ale zcela jasné, že SE 2 nenabídnou senzor tělesné teploty, se kterým by měly přijít Series 8. A rozhodně to dává smysl, jelikož Apple musí své nejnovější technologie nasazovat do vlajkových lodí, jinak by je nikdo nekupoval. Samozřejmě jinak nebude chybět Detekce pádu a další známé senzory, které využíváme, tj. například senzor srdečního tepu.