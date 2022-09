iPhone 14 Pro (Max): Vše, co o něm zatím víme a co od něj očekáváme

iPhone 14 Pro (Max) je téměř tady. Konkrétně se jeho představení dočkáme již za pár dní, a to 7. září 2022 na tradiční zářijové konferenci od Applu. Již delší dobu se na internetu objevují různé úniky a další zprávy, které nám prozrazují, s jakými novinkami nové telefony od Applu přijdou. V tomto článku se proto společně podíváme na souhrn všeho, co prozatím víme o iPhone 14 Pro (Max), a co od něj očekáváme. Oproti klasické verzi nabídnou varianty s označením Pro velké rozdíly a všeobecně se tak máme na co těšit. Vrhněme se přímo na věc. Mohlo by vás zajímat iPhone 14 (Max): Vše, co o něm zatím víme a co od něj očekáváme iPhone Pavel Jelič Před 23 hod.

Čip S příchodem každé nové generace jablečných telefonů přichází také nová generace hlavního čipu, který iPhone pohání. V současné době nabízí veškeré iPhony 13 (Pro) nejnovější čip A15 Bionic, u „čtrnáctek" bychom se však měli dočkat vskutku zásadní změny. Modely 14 Pro (Max) samozřejmě zcela očekávaně dostanou zbrusu nový čip A16 Bionic, který na tom bude oproti svému předchůdci po všech stránkách ještě o něco lépe, konkrétně podle dostupných informací o zhruba 15 % a až o 30 % z hlediska grafického výkonu. Onou změnou je ale to, že klasické iPhony 14 (Max) budou i nadále nabízet původní čip A15 Bionic. Ve skutečnosti se ale nejedná o nic zásadního, jelikož výkon čipů od Applu je jednoduše nadbytečný a i několik let starší zařízení fungují stále bezproblémově.

Operační paměť Stejně jako v případě hlavního čipu bylo doposud zvykem, že nové iPhony disponovaly také zvýšenou kapacitou operační paměti. V poslední době se objevilo několik různých odlišných úniků, které na kapacitu operační paměti iPhonu 14 Pro (Max) poukazovaly. Podle posledních informací to ale vypadá, že se letos u modelů Pro navýšení operační paměti nedočkáme. To ale neznamená, že nedojde ke zrychlení. Apple by měl totiž sáhnout po nejmodernějších pamětích s označením LPDDR5, které nabídnou výrazný upgrade šířky pásma, a to až o 50 %. Díky tomu dojde ke zrychlení prakticky všech úloh, které provedete. Pozoruhodný je fakt, že klasické „čtrnáctky" by měly modely Pro dohnat a nabídnout tak totožných 6 GB operační paměti.

Satelitní komunikace O podpoře satelitní komunikace se hovořilo již u iPhonů 13 (Pro), nakonec jsme se ale nedočkali. Nyní to však vypadá, že právě iPhony 14 budou těmi průlomovými a satelitní komunikaci opravdu nabídnou. Díky satelitní komunikaci by se mohlo stát volání a psaní SMS nezávislé na klasických operátorech. Otázkou ale zůstává, zdali se dočkáme jejího okamžitého představení. Apple údajně na vývoji satelitní komunikace neustále pracuje a prozatím je vše spíše v plenkách – údajně se zatím podařilo zprovoznit je SMS. Postupem času se k nim mají nicméně přidat i hovory a posílání multimediálních souborů, na což jsme zvyklí třeba z iMessage. Jak rychle tyto možnosti přibudou ale nejspíš zatím neví ani samotný Apple. Tak či tak se nicméně zdá, se funkcionalita nebude omezena jen na nouzová volání, ale bude zpřístupněna i pro komunikaci mezi běžnými uživateli.

Displej a always-on Co se týče displeje, tak žádné zásadní změny neočekáváme. iPhone 14 Pro bude mít i nadále 6.1″ displej, zatímco iPhone 14 Pro Max hned 6.7″ displej. Z hlediska rozlišení přichází oproti předchozí generace změna v jednotkách pixelů, konkrétně je řeč o rozlišení v 2564 x 1183 pixelů, respektive 2802 x 1294 pixelů. Typ displeje bude LTPO, takže se samozřejmě můžeme těšit na ProMotion, tedy adaptivní obnovovací frekvenci až do 120 Hz. Novinkou je však příchod funkce always-on, díky které zůstanou na displeji vidět některé informace i po jeho zhasnutí bez snížení výdrže baterie, stejně jako tomu je u Apple Watch. Bude se jednat například o čas, datum, widgety, oznámení a další informace – systém iOS 16 je už na tohle připraven.

Průstřely namísto výřezu V displeji budeme svým způsobem pokračovat i v rámci tohoto odstavce. Jak jistě většina z vás ví, tak se ve spojení s novými iPhony 14 Pro (Max) hovoří o odstranění výřezu. Nedojde však ke kompletnímu odstranění, nýbrž k proměně na dva průstřely. Jeden bude o něco větší a bude mít tvar pilulky, zatímco ten druhý bude ve tvaru klasického kruhu. Tohle už je nyní prakticky jasné, jelikož tato informace byla potvrzena z vícero různých zdrojů a jedná se snad o nejvíce diskutovanou novinku letošních iPhonů. Dvou průstřelů se však dočká pouze řada Pro, zatímco klasické modely „čtrnáctky" budou i nadále výřez, stejně jako u starších iPhonů.

Fotoaparát Apple u svých iPhonů vsází u fotoaparátů již po dobu několika let na objektivy s rozlišením 12 MP. Výsledné snímky a videa jsou však i přesto prakticky bezkonkurenční, popřípadě prvotřídní. U nových iPhonů 14 Pro (Max) bychom se však měli dočkat fotoaparátové revoluce. Hlavní širokoúhlý objektiv by si měl totiž z rozlišení 12 MP polepšit rovnou na 48 MP, což už je opět prakticky jasné. Díky tomu bude možné pořizovat ještě detailnější fotografie, zároveň ale uživatelé budou moci pořizovat záznam až v rozlišení 8K. Větší rozlišení ale vyvolává obavy o tom, jak dobře bude tento objektiv fungovat ve špatných světelných podmínkách. I na tohle by měl ale Apple myslet a přijít s metodou pixel binning, která spojí čtyři pixely do jednoho a zajistí tak nejlepší kvalitu v rozlišení 12 MP. Nasadit by se měl také lepší přední fotoaparát, který nejspíše nabídne automatické ostření, společně s lepší světelností f/1.9.

Baterie a nabíjení Pokud očekáváte, že Apple do nových iPhonů 14 nasadí větší baterie, tak si nechte zahnat chuť. Ve skutečnosti to ani není tak úplně potřeba, jelikož aktuálně už jablečné telefony disponují relativně velkými bateriemi se super výdrží. Abychom však nabídli přesné údaje, tak iPhone 14 Pro nejspíše nabídne baterii o kapacitě 3200 mAh, což je skok oproti 3095 mAh u iPhonu 13 Pro. Co se týče většího iPhonu 14 Pro Max, tak ten si oproti předchozí generaci pohorší, a to konkrétně na 4323 mAh z 4352 mAh. Zcela jistě Apple letos u iPhonů 14 Pro (Max) přijde také se zvýšením maximálního nabíjecího výkonu, a to z oficiálních 20 W rovnou na 30 W. Díky tomu budeme naše baterie schopni nabít ještě o něco rychleji. Nabíjecí konektor bude samozřejmě i nadále Lightning, byť budoucí generace už nabídnou USB-C.

Barvy Z hlediska barev se u chystaných iPhonů 14 Pro (Max) máme na co těšit. I nadále budou k dispozici tři hlavní zbarvení, a to stříbrná, vesmírně šedá a zlatá. Tyto tři barvy by se však u „čtrnáctek" měly dočkat relativně výrazně změny barevného odstínu. Co se týče čtvrté barvy, tak je prakticky potvrzená tmavě fialová, která vypadá opravdu parádně. Pátou barvou pak bude zcela jistě zelená, ale ta přijde tradičně až o několik měsíců později.

Kapacita úložiště Kapacita úložiště je ve spojení s novými iPhony 14 Pro (Max) velmi diskutovaná. S největší pravděpodobností se však Apple konečně zbaví 128 GB varianty, kvůli které musel dokonce u základních modelů iPhonů 13 Pro (Max) přijít s omezeními v rámci fotoaparátu. Základní kapacita by tak měla být 256 GB s tím, že si uživatelé budou moci připlatit za 512 GB a 1 TB. Spekulovalo se o variantě s úložištěm o kapacitě 2 TB, s největší pravděpodobností se však letos nedočkáme a tato vrcholná kapacita tak přijde až s iPhony 15 Pro (Max). To už nelze žádným způsobem popřít, jelikož náročnost chytrých telefonů na úložiště se za poslední dobu mnohonásobně zvýšila, především tedy při natáčení videí ve vysokém rozlišení a focení RAW snímků.