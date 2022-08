iPhone 14 always-on: 5 věcí, které by se na něm mohly zobrazovat

iPhone 14 always-on je funkce, o které se ve spojení s chystanými jablečnými telefony mluví asi nejvíce. Hned na začátek je nutné říct, že always-on displej prakticky na sto procent nabídne pouze dražší varianta Pro, potažmo Pro Max. O příchodu always-on displeje se mluví již po dobu několika let a aktuálně to vypadá, že právě iPhone 14 Pro (Max) bude v tomto ohledu průkopníkem. Tento typ displeje již samozřejmě delší dobu nabízí konkurenční výrobci, je ale jasné, že Apple zase přijde s něčím na víc. Co všechno by se mohlo na always-on displeji iPhonu 14 Pro (Max) zobrazovat? Mohlo by vás zajímat Takto bude na iPhonech 14 Pro fungovat Always-on displej. Máme video iPhone Jiří Filip 1. 8. 2022

Čas a datum Je naprosto jasné, že stejně jako u ostatních zařízení s always-on, tak i u iPhonů se bude zobrazovat hlavně aktuální čas a datum. Kromě toho by se měl ve stejném místě zobrazovat i budík, tedy samozřejmě pokud jej nastavíte. Někteří z vás se dost možná ptají, jaký bude design – dobrou zprávou je, že na tohle máme odpověď už nyní. Přišel s ní operační systém iOS 16, ve kterém si můžeme změnit vzhled zamknuté obrazovky a je prakticky jasné, že styl času a data zůstane stejný jak v klasickém režimu, tak při vyobrazení always-on. Přizpůsobení tedy rozhodně bude možné.

Widgety Dalšími prvky, které by se mohly zobrazovat na always-on displeji, jsou samozřejmě widgety. Stejně jako v případě času a data, tak i v případě widgetů máme již nyní díky změnám v iOS 16 jasno, jak budou vypadat. Opět se jedná o stejný scénář, což znamená, že widgety budou zobrazeny pod časem s tím, že si uživatel bude moci vybrat z několika dostupných. Zobrazit si tak bude moci například počasí, stav baterie ostatních zařízení, události v kalendáři apod. Veškeré widgety si můžete prohlédnout ve článku níže. Mohlo by vás zajímat 14 widgetů, které si v iOS 16 můžete umístit na zamknutou obrazovku iPhone Pavel Jelič 10. 6. 2022

Horní lišta S velkou pravděpodobností budou na always-on displeji vyobrazeny také prvky, které se nachází v horní liště. Konkrétně se bude zcela jistě jednat o stav signálu, Wi-Fi a nabití baterie. Otázkou zůstává, zdali se bude zobrazovat také část nalevo od výřezu, kde se zobrazují ikony informují například o aktivním stavu soustředění, využívání polohových služeb či název operátora. A pokud se Apple nerozhodne v always-on zobrazit horní lištu, doufejme, že zobrazí alespoň stav baterie, což by si mnoho uživatelů přálo. Prohlédněte si koncept iPhone 14 Pro iPhone-14-Pro-Purple-Front-and-Back-MacRumors-Exclusive iPhone-14-Pro-Graphite-Display-Black-MacRumors-Exclusive iPhone-14-Pro-Graphite-Face-Down iPhone-14-Pro-Graphite-Face-Up iPhone-14-Pro-Purple-Vertical iPhone-14-Pro-Silver-True-Depth iPhone-14-Pro-Purple-Rear-Flat-MacRumors-Exclusive iPhone-14-Pro-Silver-Rear-MacRumors-Exclusive iPhone-14-Pro-Gold-Side-to-Side-Alpha iPhone-14-Pro-Purple-Exploded Vstoupit do galerie

Přehrávač hudby Patříte mezi milovníky hudby? Pokud ano, tak pro vás mám dobrou zprávu. Na always-on displeji nových iPhonů 14 Pro (Max) by se totiž mohl zobrazovat také přehrávač hudby. To znamená, že by byl zobrazen název aktuálně přehrávané skladby, společně se jménem interpreta a dalšími informacemi. Kromě toho by se ale měl zobrazovat také čas přehrávání, společně s možností pro pozastavení či přeskočení – prakticky stejně, jako je tomu při klasickém přehrávání hudby. Mohlo by vás zajímat iPhone 14 úniky: 5 skrytých úniků, o kterých jste možná nevěděli iPhone Pavel Jelič 4. 8. 2022