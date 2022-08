iPhone 14 úniky: 5 skrytých úniků, o kterých jste možná nevěděli

iPhone 14 úniky se objevují čím dál tím častěji. A není se čemu divit, jelikož je iPhone 14 (Pro) za rohem – konkrétně se jeho představení s největší pravděpodobností dočkáme již příští měsíc. Tyto úniky nám předem prozrazují, co všechno by vlastně nové jablečné telefony mohly nabídnout. Na našem magazínu se věnujeme prakticky všem únikům a v tomto článku se konkrétně podíváme na 5 skrytých úniků o iPhone 14, o kterých se tolik nemluví. Vrhněme se přímo na věc. Mohlo by vás zajímat 5 věcí, které (nejspíše) nabídne pouze dražší iPhone 14 Pro (Max) iPhone Pavel Jelič 26. 4. 2022

Až 2 TB úložiště Pokud se rozhodnete aktuálně pro zakoupení nového iPhonu, tak si můžete vybrat ze tří, respektive čtyř variant úložiště. Klasické modely mají k dispozici 128 GB, 256 GB a 512 GB, modely s označením Pro pak navíc ještě 1 TB. Mnohým uživatelům tohle dostačuje, každopádně náročnost na úložiště se neustále zvyšuje, a to mimo jiné také čím dál tím kvalitnějšími a většími fotkami a videy. S velkou pravděpodobností by tak modely Pro měly nabídnout úložiště až 2 TB a konečně by mělo dojít k odstranění varianty 128 GB. Uživatelé, kteří rádi natáčí ve 4K při 60 FPS s podporou Dolby Vision, už se nebudou muset nedostatku místa obávat.

Lepší chlazení Čipy, které se umisťují nejen do jablečných telefonů, jsou čím dál tím výkonnější. S výkonem však samozřejmě stoupá také teplota – zatím se iPhone zvládá chladit prakticky bez problémů, byť samozřejmě při hraní či nabíjení cítíme teplo. Aby se však zamezilo nadměrnému zahřívání, tak by měl Apple přijít s přepracovaným systémem chlazení, který už však konkurence nabízí několik let. Jedná se o speciální technologii vapor chamber (odpařovací komora) , která je založená na odvodu tepla pomocí odpařující se kapaliny, jež se nachází v kovové konstrukci. Díky tomu teploty výrazně klesnou.

Bez fyzické SIM Pokud vlastníte iPhone XS a novější, tak můžete využít Dual SIM – jednu SIM kartu vložíte do fyzického slotu, druhou pak nahrajete přes eSIM. Co se pak týče nejnovějších „třináctek", tak zde je dokonce možné nahrát obě SIM karty pomocí eSIM. Tohle svým způsobem napovídá tomu, že se Apple dost možná v blízké budoucnosti rozhodne k odstranění fyzického slotu pro SIM. Je dost pravděpodobné, že o fyzický slot SIM už přijde právě iPhone 14 (Pro). Osobně mi to rozhodně nevadí, jelikož je využívání eSIM pohodlnější, navíc k tomu bude možné ještě zlepšit voděodolnost – právě slot na SIM je totiž nejslabším článkem v tomto ohledu.

Lepší a detailnější fotografie Podle dostupných informací by měl mít hlavní fotoaparát na iPhonech 14 Pro (Max) v porovnání s předchozí generací až o 57 % větší senzor. Konkrétně by měl mít tento nový senzor velikost 1/1.3″ na šířku, oproti 1/1.65″ u iPhonů 13 Pro (Max). Větší senzor zajistí, že výsledné fotografie budou o dost detailnější, zároveň díky tomu bude vylepšená schopnost fotoaparátu pořizování snímků ve špatných světelných podmínkách. S největší pravděpodobností pak dojde také ke zvětšení rozlišení hlavního fotoaparátu iPhonů 14 Pro (Max), a to z aktuální 12 MP rovnou na 48 MP.