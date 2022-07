iPhone 14 hardware: 5 věcí, které od něj očekáváme

I když se to vůbec nezdá, tak aktuální nejnovější iPhone 13 (Pro) je tady s námi již zhruba 10 měsíců. A to znamená jediné – za zhruba 2 měsíce, konkrétně nejspíše tradičně v září, se dočkáme představení zbrusu nových jablečných telefonů. Jednat by se podle dostupných informací mělo o iPhone 14, 14 Max, 14 Pro a 14 Pro Max. V posledních týdnech se tak očekávaně začíná objevovat čím dál tím více různých úniků a informací o těchto nových telefonech od Applu. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 věcí, které očekáváme od hardwaru iPhonu 14 (Pro). Mohlo by vás zajímat Apple výrazně zdraží iPhony! Cena iPhone 14 bude až o 25 % vyšší než iPhone 13 iPhone Roman Zavřel 10. 7. 2022

Čip Jak jistě většina z vás ví, tak současná generace iPhonů v podobě modelů 13 (Pro) disponuje v celé řadě stejným hlavním procesorem. Ten má označení A15 Bionic a ve světě mobilních čipů a jedná o to nejlepší, co existuje. Naprosto stejně to je od iPhonu XS a XR, kdy jak dražší, tak i levnější modely disponovaly stejným čipem. Podle dostupných informací to však vypadá, že u iPhonů 14 (Pro) se tohle změní. Jak z důvodu nedostatku čipů, tak z důvodu většího odlišení od sebe bude nejspíše zbrusu novým čipem A16 Bionic disponovat pouze iPhone 14 Pro (Max), zatímco základní verze nabídnou postarší A15 Bionic, který se nachází ve „třináctkách" – i přesto ale bude výkon více než dostatečný.

Operační paměť S hlavním čipem tvoří nerozlučnou dvojku také operační paměť, potažmo RAM. Jestliže nejste v obraze, tak iPhone 13 Pro (Max) disponuje operační pamětí o kapacitě 6 GB, zatímco klasické modely 13 (mini) nabízí „jen" 4 GB. Oproti konkurenčním telefonům je tohle málo, každopádně je nutné zmínit, že vzhledem k optimalizaci iPhonům stačí menší kapacita RAM a i přesto budou fungovat lépe. Co se však týče iPhonů 14 Pro (Max), tak ty by vůbec poprvé v historii Applu měly nabídnout RAM o kapacitě 8 GB. To je stejná kapacita, kterou disponují základní verze nejlevnějších MacBooků a 24″ iMacu. Co se pak týče základních variant v pohodě 14 (Max), dočkat bychom se měli 6 GB RAM, což je pořád více než dost.

Nabíjecí konektor Ve spojení s novými iPhony se už po dobu několika let mluví o nasazení konektoru USB-C. Ze všech stran to samozřejmě dává smysl a původně měl USB-C podle spekulací nabídnout už iPhone 12 (Pro). Pokud se totiž podíváte na ostatní Apple produkty, hlavně iPady a Macy, tak zde je USB-C využito ve většině případech, navíc k tomu je Lightning jednoduše zastaralý a pomalý. A aby toho nebylo málo, tak využití USB-C dokonce přikázala Evropská unie, a to od roku 2024. Pokud však očekáváte příchod USB-C u nových iPhonů 14 (Pro), nejspíše vás budu muset zklamat. Ještě tento rok se nejspíše budeme muset spokojit se zastaralým Lightningem a USB-C tak přijde až u iPhonů 15 (Pro). To už nelze vyloučit, vzhledem ke zmíněnému nařízení EU.

Fotoaparát Co se týče fotoaparátů, potažmo fotosoustav chystaných iPhonů, tak bychom se měli dočkat pár novinek. Aktuálně Apple využívá u klasických verzí dva 12 MP objektivy, a to širokoúhlý a ultra-širokoúhlý, u modelů Pro pak rovnou tři 12 MP objektivy, a to širokoúhlý, ultra-širokoúhlý a teleobjektiv. Rozvržení objektivů s největší pravděpodobností zůstane stejné i u „čtrnáctek". Největší změny se však nejspíše dočkáme u širokoúhlého objektivu modelů Pro. Ten by totiž měl nabídnout rozlišení až 48 MP. V případě klasických verzí v podobě 14 (Max) by měla být využita stejná fotosoustava, jako u současného iPhonu 13 (mini). Sice se spekuluje o tom, že by 48 MP hlavní objektiv mohl přijít i v klasických verzích, z důvodu vytvoření větších rozdílů je to však nepravděpodobné.