iPhone 14 fotoaparát: 5 věcí, které od něj očekáváme

Lepší noční fotografie

Čím více pixelů je schopen senzor vyprodukovat, tak tím menší ve finále tyto pixely jsou. To vyvolává obavy o tom, jak dobře bude senzor schopen pojímat světlo. To by tedy mohlo mít za následek vytváření horších fotografií ve špatných světelných podmínkách, potažmo při využití nočního režimu. I na tohle by však měl Apple s největší pravděpodobností myslet a při focení ve špatných světelných podmínkách bude zařízení využívat metodu s názvem pixel binning. Tato metoda by konkrétně u 48 MP fotoaparátu spojila pixely do skupin po čtyřech, ze kterých by se pak vytvořil pixel jeden velký pixel. To znamená, že by noční fotky byly v rozlišení 12 MP a nabízely by skvělou kvalitu.