Známe rozlišení, velikost displeje a výřezy iPhone 14 a iPhone 14 Pro

S tím, jak se začínají dodávat díly pro iPhone 14, objevují se také další a další úniky přímo z dodavatelských řetězců Applu. Ten nejnovější prozrazuje vše o rozlišení, velikosti displeje, a dokonce i jeho výřezech a technologiích. Displeje pro iPhone 14 a iPhone 14 Pro budou dodávat hned tři společnosti, a to již tradičně Samsung Display a LG Display, ke kterým se poprvé přidá také výrobce BOE. Tato trojice by se měla postarat konkrétně o čtyři různé displeje pro čtveřici různě velkých iPhone 14.

Základní verze iPhone 14 nabídne rozlišení 2532 x 1170 pixelů na 6,06″ velkém displeji, který bude mít výřez stejně, jako je tomu nyní. Tento iPhone by měl být po vynechání mini verze tím nejlevnějším, co si z řady iPhone 14 bude možné pořídit. Další v řadě je větší varianta iPhone 14 Plus s tím, že je otázkou, zda toto označení se používá jen pro dodávky komponent v interních systémech Applu nebo s ním chce společnost přijít také mezi uživatele a větší varianta iPhone 14 se zkrátka bude jmenovat iPhone 14 Plus. Ať už to dopadne jakkoli, měl by iPhone 14 Plus nabídnout rozlišení 2778 x 1284 pixelů na displeji o velikosti 6,68″, který opět nabídne výřez. V případě iPhone 14 a iPhone 14 Plus se bude jednat o displeje s technologií LTPS.

Rozlišení iPhone 14 Pro je 2564 x 1183 pixelů na 6,12″ displeji, který však místo výřezu nabídne dvojici takzvaných průstřelů, tedy otvorů pouze na daný senzor nebo kameru. iPhone 14 Pro Max nabídne rozlišení 2802 x 1294 pixelů na 6,69″ displeji opět s dvojicí děr na senzory a kameru. V případě iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max se bude jednat o displeje s technologií LTPO.