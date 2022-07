Apple Watch Pro dorazí už na podzim a toto přinesou

Nejen iPhony Pro, iPady Pro, AirPods Pro či Macy a MacBooky Pro. Od letošního podzimu si máme podle zdrojů velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana vybírat i z Apple Watch a Apple Watch Pro. Jejich provedení však možná leckoho překvapí, jelikož svým způsobem vybočí z filozofie ostatních Pro produktů z dílny Applu.

Fotogalerie Apple Watch Series 8 koncept - 1 Apple Watch Series 8 koncept - 2 Apple Watch Series 8 koncept - 3 Apple Watch Series 8 koncept - 4 +4 fotky Apple Watch Series 8 koncept - 5 Apple Watch Series 8 koncept - 6 Apple Watch Series 8 koncept - 7 Vstoupit do galerie

Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že pod označením Apple Watch Pro se mají skrývat již dlouhé měsíce spekulované odolné smartwatch, kterými chce Apple cílit na extrémní sportovce, dobrodruhy či obecně uživatele, kteří potřebují od hodinek prvotřídní odolnost v kombinaci s delší výdrží baterie, větším displejem nebo třeba lepším měřením metrik. Ruku v ruce s těmito vylepšeními by však mělo dorazit i robustnější a tedy možná méně elegantní tělo, které by mohlo být pro některé uživatele odrazující, na rozdíl od líbivého, elegantního designu jiných Pro produktů z dílny Applu.

Jelikož se bude jednat o vyšší řadu letošních Apple Watch, z logiky věci budou stát víc než modely Series v posledních letech. Jak vysoko cenovku Apple vyšponuje je nicméně v současnosti velkou neznámou, na kterou si netroufá odpovědět zatím ani Gurman. Cenu si navíc nelze vyvodit ani od ostatních Apple produktů, jelikož rozdíly mezi nimi jsou produkt od produktu jiné.