Apple výrazně zdraží iPhony! Cena iPhone 14 bude až o 25 % vyšší než iPhone 13

Cena iPhone 14 by měla být o 100$ vyšší, než v případě iPhone 13, varuje analytik Daniel Ives v svém vyjádření pro deník The sun. Analytik z Wedbush Securities očekává, že kvůli zvyšujícím se cenám v celém dodavatelském řetězci, který Apple využívá, musí společnost z Cupertina přenést tyto zvýšené náklady na spotřebitele.

Apple bude podle něj muset učinit opravdu velmi složitá rozhodnutí, co se cen iPhone 14 a iPhone 14 Pro týká. To by mohlo navíc znamenat poměrně výrazný problém dostupnosti iPhone pro uživatele, pro které byl doposud iPhone v rámci jejich finančních možností velmi vysoko, často dokonce přes jejich finanční možnosti, a to zejména v souvislosti s tím, že by se měl přestat nabízet nejlevnější model iPhone mini. Pokud se Apple skutečně rozhodne mini z letošní nabídky vynechat, bude vstupenka mezi nejnovější generaci iPhone dokonce o 200$ větší než v loňském roce, protože právě model iPhone 13 mini a iPhone 13 od sebe dělilo 100$. Zatím co iPhone 13 mini startuje v USA na ceně 699$, v případě iPhone 13 to je 799$ a pokud iPhone 14 zdraží o oněch 100$, které Daniel Ives očekává, pak bude cena iPhone 14 startovat na 899$.

Fotogalerie iPhone 14 Pro koncept - 5 iPhone 14 Pro koncept - 4 iPhone 14 Pro koncept - 3 iPhone 14 Pro koncept - 2 +18 fotek iPhone 14 Pro koncept - 1 iPhone 14 Pro koncept - FB iphone-14-design-camera.jpg iphone-14-design.jpeg iPhone 14 Pro koncept - 12 iPhone 14 Pro koncept - 11 iPhone 14 Pro koncept - 9 iPhone 14 Pro koncept - 10 iPhone 14 Pro koncept - 8 iPhone 14 Pro koncept - 7 iPhone 14 Pro koncept - 6 iPhone 14 Pro koncept - 5 iPhone 14 Pro koncept - 4 iPhone 14 Pro koncept - 3 iPhone 14 Pro koncept - 2 iPhone 14 Pro koncept - 1 iPhone 14 Pro koncept - FB Vstoupit do galerie

U nás se iPhone 13 mini prodává za 19 990Kč a iPhone 13 pak za 22 990Kč, což by znamenalo, že pokud Apple přihlédne k nějakému zaobalení ceny, může dojít k tomu, že iPhone 14 bude startovat na částce 24 990Kč nebo dokonce na částce 25 990Kč, a to včetně DPH. Zatím co vstupenka do světa nejnovějších iPhonů vás nyní stojí 19 990Kč, na podzim to již bude 24 990Kč, tedy o 1/4 víc. Cena iPhone 14 Pro pak s největší pravděpodobností přeskočí hranici 30 tisíc korun a iPhone 14 Pro bude stát 31 990Kč, což je aktuálně cena, za kterou se prodává iPhone 13 Pro Max. Verze iPhone 14 Pro Max by pak měla začínat na částce 33 990Kč až 34 990Kč.