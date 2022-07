iPhone 14 Pro nabídne výrazně lepší fotoaparát a nový design i procesor. iPhone 14 bude téměř stejný jako 13, tvrdí Kuo

Známý analytik Ming-Chi Kuo přináší své nejnovější zprávy, které se tentokrát týkají nové generace iPhone 14. Zatím co v loňském roce získal iPhone 14 stejně jako iPhone 14 Pro čip Apple A15 a oba telefony tak mají to nejnovější, co Apple má k dispozici, Kuo tvrdí že do budoucna bychom si na to zvykat neměli a ke změně dojde již v letošním roce. Apple podle něj mění svou obchodní strategii a zatím co iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max nabídnou procesor Apple A16, v případě ostatních modelů to bude opět loňský čip Apple A15.

Očekává se, že Apple letos představí na podzim celkem čtyři nové iPhone 14 a to dva modely iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max a dva modely iPhone 14 a a iPhone 14 Max, který nahradí verzi mini a nabídne 6,7″ displej. Loňský čip Apple A15 tedy dostanou modely iPhone 14 a iPhone 14 Max, zatím co iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max nabídnou čip Apple A16 z letošního roku. Tím však rozdíly nekončí a Kuo dále tvrdí, že zatím, co iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max nabídnou výrazně vylepšený fotoaparát a nový design přední části, kde by se výřez měl změnit v průstřel, v případě iPhone 14 příliš mnoho rozdílů oproti iPhone 13 nenajdeme.

iPhone 14 by měl mít jen minimální vylepšení oproti iPhone 13 a to jak z hlediska designu, tak z hlediska vnitřních součástek. Pokud vás tato informace příliš nepotěšila, je potřeba brát v potaz fakt, že loňský rok, kdy bylo ve spoustě vlastností telefonu v podstatě jedno, zda zvolíte Pro nebo standardní verzi, byl z hlediska historie Applu spíše výjimkou. Informaci, kterou přinesl Ming-Chi Kuo potvrdili také zdroje agentury Bloomberg a magazínu 9to5mac. Na tom, že Apple použije u základních modelů iPhone 14 rok staré čipy se shodují vesměs všichni, kteří se ve světě Applu pohybují, někteří analytici se však domnívají, že se přesto čip A15 dočká vylepšení a Apple nabídne v iPhone 14 jeho výkonnější verzi spolu s 6 GB operační paměti, která nahradí stávající 4 GB.

Fotogalerie iPhone 14 Pro koncept - 5 iPhone 14 Pro koncept - 4 iPhone 14 Pro koncept - 3 iPhone 14 Pro koncept - 2 +18 fotek iPhone 14 Pro koncept - 1 iPhone 14 Pro koncept - FB iphone-14-design-camera.jpg iphone-14-design.jpeg iPhone 14 Pro koncept - 12 iPhone 14 Pro koncept - 11 iPhone 14 Pro koncept - 9 iPhone 14 Pro koncept - 10 iPhone 14 Pro koncept - 8 iPhone 14 Pro koncept - 7 iPhone 14 Pro koncept - 6 iPhone 14 Pro koncept - 5 iPhone 14 Pro koncept - 4 iPhone 14 Pro koncept - 3 iPhone 14 Pro koncept - 2 iPhone 14 Pro koncept - 1 iPhone 14 Pro koncept - FB Vstoupit do galerie

Kuo tvrdí, že výrazné rozdíly mezi střední a high-end třídou u iPhone 14 by měly udělat z iPhone Pro mnohem populárnější zboží, než tomu bylo v případě iPhone 13 a iPhone 13 Pro. Očekává se, že iPhone 14 Pro bude tvořit do konce letošního roku až 60 % všech prodaných iPhonů. Apple vydá iPhone 14 dle plánu na podzim letošního roku, dočkat bychom se měli konkrétně v září nebo říjnu.