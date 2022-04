Unikly další detaily fotoaparátů iPhonů 14 Pro (Max)

Jestli je na Apple v něčem v souvislosti s iPhony dlouhodobě spoleh, je to bezesporu každoroční upgrade jejich fotoaprátů. Na těch si totiž kalifornský gigant dlouhodobě zakládá a jak se zdá, ani pro letošek nemá v úmyslu z tohoto trendu slevit. Před pár hodinami se totiž objevily na sociální síti Weibo informace od v minulosti přesného leakera, které poodhalují technické specifikace foťáků chystaných pro letošní top modely.

Hned na úvod asijské zdroje potvrdily, že se iPhony 14 Pro (Max) dočkají nasazení 48MPx širokoúhlého fotoaparátu. Dozvěděli jsme se ale například i to, že o výrobu snímače se postará Sony, stejně jako tomu bylo u iPhonů 13 Pro a Pro Max. Snímač má mít konkrétně velikost 1/1,3”, což jinými slovy znamená, že bude zhruba o 21 % větší než tomu bylo u iPhonů 13 Pro a jejich 1/1,65” snímačů. Kvůli tomu tak musí Apple nasadit větší objektiv kvůli potřebě zachytit více světla, což s sebou logicky povede ke zvětšení celého fotomodulu. Apple si totiž potrpí na symetričnost, takže je jasné, že zvětšovat se budou všechny objektivy, byť to reálně bude pravděpodobně potřebovat jen ten širokoúhlý. Co se pak týče velikosti snímače, tou se iPhony 14 Pro (Max) vyrovnají například 50MPx širokoúhlým objektivům použitým v telefonech Google Pixel 6.

A jaká že bude využitelnost fotoaparátů osazených většími snímači? Dočkat bychom se měli primárně detailnějších fotek a to již na úrovni hardwaru, což je velmi pozitivní. Znamená to totiž ve výsledku to, že v softwarové postprodukci nebude třeba realitu uměle vylepšovat pomocí Deep Fusion či Smart HDR (respektive vylepšování bude 100% probíhat stále, ale zřejmě ne až tak intenzivně), díky čemuž se tak z telefonu dočkáme přirozenějších fotek. Vyšší rozlišení by pak mělo přinést mimo jiné jejich lepší využitelnost například při nutnosti jejich zvětšení a tak podobně.

iPhony 14 Pro (Max) má Apple podle všeho v plánu odhalit jako již tradičně letos na podzim a to po boku levnějších iPhonů 14 (Max), Apple Watch a zřejmě i AirPods Pro 2. Kromě nich by pak měl podzim přinést třeba i nové generace MacBooků Air, Maců Pro a s trochou štěstí i Pro Display XDR se 7K rozlišením. Záležet ale bude samozřejmě nejen na průběhu vývoje daných produktů, ale taktéž na schopnostech dodavatelského řetězce Applu, který se i nadále potýká s většími či menšími výpadky způsobenými situací ve světě – jak tou koronavirovou, tak válečnou.