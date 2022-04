iPhone 14 Pro nenabídne foťák zarovnaný se zády, jak se spekulovalo. Zde je důvod

Když loni na podzim spolehlivý leaker Jon Prosser zveřejnil rendery iPhonů 14 (Pro) vycházející z informací, které měl obdržet od zdrojů pocházejících přímo z Applu, nejednoho jablíčkáře jimi doslova nadchnul. Jednalo se totiž s trochou nadsázky o rendery telefonů snů, jelikož se u nich Apple navrátil například k fotoaparátům zcela zapuštěných do zad nebo třeba kulatým tlačítkům pro ovládání hlasitosti. To vše pak doplnil drobným otvorem v displeji pro přední fotoaparát, díky čemuž vypadaly rendery skutečně povedeně. Nyní se však ukazuje, že se tak nestane a my již víme, proč.

Prosserem zveřejněné rendery iPhone 14 5 iPhone 14 6 iPhone 14 7 iPhone 14 8 +2 fotky iPhone 14 9 Vstoupit do galerie

Objasnit Prosserův nezdar se rozhodl portál iDropNews, který se může taktéž pochlubit velmi slušnými kontakty na zdroje přímo z Applu. Ty se v souvislosti s Prosserovými rendery nechaly slyšet, že skutečně mohou vycházet z reality, ale je u nich jeden velký háček. Apple totiž vytváří každý rok obrovské množství nejrůznějších prototypů, na kterých si zkouší jednotlivé technologie a ze kterých následně “poskládá” výsledný produkt. A Prosser viděl pravděpodobně jeden z těchto prototyp,, u kterého si zřejmě Apple ověřoval blíže nespecifikované věci. Jak se však nyní zdá, evidentně se mu toto řešení v mnoha ohledech neosvědčilo a tak jej minimálně pro letošek ukládá k ledu. Nikde nicméně není napsáno, že podobný koncept Apple nakonec přeci jen v budoucnu nepoužije.

Ptáte-li se pak na to, proč není letos tento koncept možné využít, odpověď je dle zdrojů iDropNews jednoduchá. Apple zkrátka nemá k dispozici technologie, které by mu umožnily zapustit fotoaparáty do zad bez toho, aniž by klesla jejich úroveň. Naopak letos musí foťáky ještě mírně “vysunout” kvůli nasazení 48MPx senzoru u širokoúhlého objektivu. Jakmile nicméně Apple přejde na periskopické fotosoustavy, není vyloučeno, že zapouštění fotoaparátů opět možné bude.

Co se pak týče přední strany telefonu, u té tkví problém v absence technologie umožňující Applu zcela skrýt Face ID pod displej. Kvůli tomu je tak nutné minimálně pro letošní rok nasadit dvojici “průstřelů”, kdy jeden z nich bude skrývat přední fotoaparát, a druhý – větší – pak Face ID senzorovou soustavu. I zde se nicméně počítá s tím, že do budoucna Apple technologii dokáže vyvinout a ve výsledku bychom se tak měli iPhonů s Face ID kompletně skrytým pod displej dočkat.