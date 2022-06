Schváleno EU: iPhony musí do podzimu 2024 přejít z Lightningu na USB-C

Éra Lightningu je oficiálně u konce a to s pořádně hořkou pachutí. K jeho usmrcení totiž nezavelel jeho tvůrce ve formě Applu, ale Evropská unie. Ta dlouhodobě usilovala o to, aby byly na jejím území sjednoceny nabíjecí standardy elektroniky a dnes se na tom podařilo zemím EU s europoslanci shodnout. Příchodu jednotného standardu pro elektroniku tak nebrání v cestě zhola nic.

Podle informací, které jsou v současnosti k dispozici, by měla elektronika v čele se smartphony, tablety, digitálními fotoaparáty či elektronickými čtečkami knih přejít na nabíjecí standard USB-C do podzimu 2024 – po tomto termínu už by totiž zřejmě byli její výrobci sankciováni. Poměrně zajímavé je pak to, že se EU dohodla také na zavedení jednotného rychlonabíjecího standardu, díky čemuž tak odpadne starost z nákupů nejrůznějších adaptérů právě kvůli možnosti rychlonabíjení.

Zavedení jednotného nabíjecího standardu ve formě USB-C je bezesporu největší ránou pro Apple, který se de facto jako jediný velký výrobce elektroniky u spousty svých produktů drží vlastního řešení právě ve formě Lightningu. Jeho technické možnosti jsou přitom daleko za USB-C, takže přechod na tento standard ve výsledku iPhony posune z hlediska konektivity kupředu. Dalším pozitivem a zároveň hlavním důvodem, proč EU o zavedení jednotného nabíjecího standardu rozhodla, je snížení elektroodpadu, jelikož díky novince nebude z logiky věci potřeba tolik kabelů. Jeden nabíjecí kabel totiž bohatě postačí na více kusů elektroniky.

Ačkoliv se Apple nechal již několikrát slyšet, že nasazení USB-C namísto Lightningu mu u iPhonů nedává úplně smysl, v posledních týdnech se začaly objevovat informace o tom, že první iPhony s USB-C již testuje a připravuje se tak na zavedení nového nařízení ze strany EU. V minulosti se sice hovořilo i o tom, že se Apple raději nabíjecího portu zcela zbaví, než aby přijal USB-C, ale v současnosti se zdá, že na to ještě není technologicky připraven. Pokud jste tedy fanoušky USB-C i vy, máte důvod k oslavám. Tento port totiž na iPhony s vysokou pravděpodobností dorazí.