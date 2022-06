14 widgetů, které si v iOS 16 můžete umístit na zamknutou obrazovku

Před pár dny Apple na vývojářské konferenci WWDC22 představil zbrusu nové operační systémy. Nejzajímavější novinky samozřejmě nabízí tradičně iOS 16, letos je tady ale jedna extra novinka, která je největší za poslední léta – přepracování zamknuté obrazovky. Uživatelé si totiž v rámci iOS 16 mohou jednoduše přizpůsobit zamknutou obrazovku podle svého gusta. Kromě využití dynamických tapet a změny stylu zobrazení času je nutné zmínit hlavně přítomnost widgetů. Tyto widgety lze umístit do dvou kategorií, a to do menšího políčka nad časem a do větší sekce pod časem. Celkově těchto widgetů existuje 14, pojďme se proto na ně společně v tomto článku podívat. Počet widgetů každopádně samozřejmě není konečný a v budoucnu budou rozšířeny i o výtvory třetích stran.

Widgety nad časem

Jak jsem zmínil výše, tak nad časem se nachází malé podlouhlé políčko, ve kterém si v rámci jednoho řádku můžete nechat zobrazit různé informace. Kromě textu zde Apple využívá samozřejmě také různé ikony, které dokáží některé prvky vyjádřit jednodušeji. Konkrétně zde můžete umístit následující widgety:

Akcie: jedna oblíbená akcie s ikonou růstů či poklesu;

jedna oblíbená akcie s ikonou růstů či poklesu; Hodiny: čas v určeném městě nebo příští budík

čas v určeném městě nebo příští budík Kalendář: dnešní datum nebo datum další události

dnešní datum nebo datum další události Kondice: spálené kCal, minuty cvičení a hodiny stání

spálené kCal, minuty cvičení a hodiny stání Počasí: fáze měsíce, východ/západ slunce, teplota, počasí v lokalitě, pravděpodobnost deště, kvalita ovzduší, UV index a rychlost větru

fáze měsíce, východ/západ slunce, teplota, počasí v lokalitě, pravděpodobnost deště, kvalita ovzduší, UV index a rychlost větru Připomínky: dokončit dnes

Widgety pod časem

Přímo pod časem se pak nachází větší prostor, kde můžete umístit hned několik widgetů, které už jsou zpracované graficky. Aktuálně existují menší a větší widgety, které zde můžete umístit. Celkově jsou zde k dispozici čtyři rámečky. Menší widget má tvar čtverce, takže zabírá jedno políčko, větší je pak obdélník a zabírá dvě místa. Takže buď si můžete maximálně nechat zobrazit čtyři malé widgety, dva velké, anebo dva malé a jeden velký. Samozřejmě není povinností zaplnit veškerá políčka, takže můžete využít klidně i jen jeden malý widget. Jaké widgety jsou zde tedy k dispozici?

Akcie

Aplikace akcie nabízí widgetů hned několik. První nese název Symbol a vyobrazuje informace o jedné oblíbené akcii. Tento widget je k dispozici v malé i větší velikosti, zobrazené informace se však neliší a u většího widgetu je prakticky pouze využito větší písmo. Druhým dostupným widgetem je pak Sledované akcie. Tento widget je k dispozici pouze větší a nachází se v něm informace o hodnotě a růstu či poklesu třech sledovaných akcií.

Baterie

Pokud vás zajímá stav baterie vašich připojených zařízení, tak stačí využít příslušný widget. Ten má k dispozici pouze jeden typ s názvem Status a zobrazí vám informace o nabití jednoho z připojených a vybraných zařízení – může se jednat o Apple Watch či AirPods apod. Widget je k dispozici v malé i velké variantě, kdy v té větší se zobrazují informace o něco přehledněji, jelikož v malém se nachází jen ikona zařízení v kruhu, který znázorňuje nabití.

Domácnost

Co se týče aplikace Domácnost, tak zde je widgetů k dispozici hned několik – typy jsou k dispozici hned čtyři. Klima vám zobrazí informace o klimatu v malé i velké velikosti, další typ Světla a vypínače pak dokáže jednoduše zapínat či vypínat různé světla a vypínače klepnutím. Tento widget je k dispozici jen ve větší variantě. Díky widgetům typu Bezpečnost pak dokážete jednoduše sledovat bezpečnostní prvky, a to v malém i velkém provedení. Posledním typem je pak Souhrn domácnosti, kde si můžete nechat zobrazit stav vícero prvků chytré domácnosti.

Hodiny

Čtyři typy nabízí také widgety z aplikace Hodiny. Prvním typem je Město, ve kterém si v rámci velkého widgetu můžete nechat zobrazit čas v určitém místě na světě. Druhým typem je Světový čas a dělá prakticky to samé jako widget Město, jen zobrazuje čas v hned třech zvolených městech i s informací o časovém posunu. Dále si uživatelé pochvalují widget Příští budík, ve kterém si v malém i velkém rozhraní můžete nechat zobrazit informaci o tom, kdy bude zvonit další budík. Widgety ze sekce Hodiny pak dokáží v malém rozhraní zobrazit čas v určitém městě, a to buď klasicky, anebo digitálně.

Kalendář

Chcete mít pod kontrolou dny a události? Stačí využít widgety z aplikace Kalendář, které mají dva typy. Prvním typem je Datum a jedná se o malý widget s informací o dnešní dni a datu. Druhý widget Další událost je pak k dispozici v malém i velkém provedení a dokáže vás informovat o nejbližší nadcházející události. Větší widget tradičně nabízí více informací a lepší přehlednost.

Kondice

Svůj vlastní widget má i aplikace Kondice. Tento widget se nazývá Aktivita a jak už nejspíše tušíte, tak dokáže zobrazit informace o vašem denním pohybu. Menší widget zobrazí kroužky aktivity jako například na Apple Watch, větší widget vám pak přímo zobrazí informace o spálených kCal, minutách cvičení a hodinách stání s informací o tom, kolik zbývá do uzavření cíle.

Počasí

Nejvíce typů widgetů nabízí aplikace Počasí, k dispozici jich je hned osm. Prvním typem je Stav ovzduší, který v malém widgetu zobrazí info o kvalitě ovzduší. Druhým typem jsou pak Podmínky, které ve velkém widgetu zobrazí informace o aktuálním počasí. Třetím typem jsou Fáze měsíce, které ve velkém widgetu zobrazí aktuální fázi měsíce a další informace. Čtvrtým typem je Déšť, který v malém widgetu zobrazí pravděpodobnost deště. Pátý typ zobrazí v malém widgetu východ a západ slunce, šestý typ pak v malém widgetu aktuální teplotu, včetně dnešní maximální a minimální. Sedmý typ dokáže v malém widgetu zobrazit UV index pro dnešní a poslední typ pak také v malém widgetu informace o rychlosti a směru větru.

Připomínky

Poslední aplikací, která nabízí widgety pro zamknutou obrazovku, jsou Připomínky. Ty nabízí jediný velký widget Seznam, který zobrazuje tři poslední připomínky ze zvoleného seznamu připomínek.