Shrek přichází! LEGO oficiálně odhalilo dva nové sety s legendárním zlobrem, Oslíkem, Kocourem či Perníčkem

LEGO se v letošním roce opravdu činí a poté, co nedávno ukázalo novinky pro Toy Story 5 tentokrát sáhlo do jednoho z nejoblíbenějších animovaných světů vůbec a výsledek stojí za to. Shrek se totiž po letech vrací v kostkové podobě (mimochodem, v LEGO verzi je vůbec poprvé), a to hned ve dvou zcela odlišných setech, které cílí jak na mladší fanoušky, tak i na dospělé sběratele. Pojďme se na tyto nové sety tedy podívat,
První novinkou je LEGO BrickHeadz Figurky: Shrek, Oslík a Perníček (40923), která na první pohled sází na roztomilost a jednoduchost, ale zároveň si zachovává všechny ikonické prvky, které si s tímto světem spojujete. Trojice postav v podobě stylizovaných BrickHeadz figurek je okamžitě rozpoznatelná a potěší i drobnými detaily, jako je Shrekova cedule s nápisem „Beware Ogre“. Právě podobné maličkosti dávají setu osobitý charakter. Stavebnice je určena pro děti od 10 let, ale upřímně, své si na ní najde každý fanoušek. Nabízí 260 dílků a po sestavení dostanete trio figurek, které se skvěle hodí jak na hraní, tak jako nenápadná dekorace na stůl či poličku. Shrek měří přes 8 centimetrů, Oslík něco přes 7 a Perníček zhruba 5 centimetrů, takže jde o ideální kousek i do menších prostor. Set je k předobjednání za 599 Kč s tím, že do prodeje vstoupí 1. června 2026.
Pokud ale chcete něco výrazně dospělejšího a detailnějšího, LEGO má v rukávu ještě jednu kartu. Tou je LEGO Shrek: Shrek, Oslík a Kocour v botách (72423), který už míří na publikum 18+. Tady už nejde jen o stylizované figurky, ale o plnohodnotný výstavní model, který si na nic nehraje. Scéna z bažiny je zpracovaná do detailu, nechybí ikonická cedule „Beware, ogre“, slunečnice, cibule ani další drobnosti, které fanoušci okamžitě poznají. Shrek i Oslík jsou navíc polohovatelní, takže si je můžete nastavit přesně podle sebe, zatímco Kocour v botách dorazil jako klasická minifigurka. Celý model stojí na podstavci a působí spíš jako sběratelský artefakt než hračka. To ostatně potvrzuje i počet dílků, kterých je 1403. Po sestavení navíc nabídne rozměry přes 24 centimetrů na výšku, takže na poličce rozhodně nezapadne.
Zajímavým detailem je i to, že LEGO do modelu ukrylo několik odkazů na film, včetně těch, které najdete přímo ve Shrekově těle. Právě tohle jsou momenty, které ze stavebnice dělají víc než jen další set do sbírky. Pomáhá tomu i podpora aplikace LEGO Builder, díky které si můžete model prohlížet ve 3D, otáčet si ho a sledovat průběh stavby. Tento set lze taktéž už předobjednat s tím, že jeho odeslání na vaší adresu je naplánováno na 2949 Kč.
LEGO tak jasně ukazuje, že Shrek má i po letech stále co nabídnout. Ať už sáhnete po menším, hravějším setu, nebo po velké výstavní záležitosti, jedno je jisté. Tahle bažina vás bude bavit.