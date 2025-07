Uvnitř AI týmu Applu to vře! Federighi měl zablokovat zveřejnění modelů, šéf vývoje odešel

V posledních měsících se objevilo několik zpráv o odchodech klíčových lidí z AI týmu Applu. Podle nové zprávy serveru The Information za tím může stát nejen vize firmy o budoucnosti AI, ale také interní neshody ohledně toho, jak s vlastními modely naložit. Podle autorů Aarona Tilleyho a Wayna Ma chtěl tým pracující na tzv. foundation modelech letos v první polovině roku část z nich uvolnit jako open-source. Důvod? Získat komunitní pomoc při dalším vývoji a zároveň demonstrovat technologický pokrok Applu. Jenže návrh narazil.

Šéf softwaru Craig Federighi se měl proti tomuto kroku ostře postavit. Podle dvou informátorů ze společnosti varoval, že by to mohlo veřejnosti ukázat, jak dramaticky klesá výkon modelů, když jsou zmenšeny pro běh na iPhonu oproti verzím běžícím na výkonných serverech. V e-mailu pro tehdejšího šéfa AI týmu Ruominga Panga měl údajně napsat, že svět má už dost open-source modelů a Apple by tím mohl jen ukázat své slabiny. Zpráva tvrdí, že právě tento střet měl být jedním z důvodů, proč Pang a další klíčoví vývojáři odešli. Věří, že současný přístup Applu, tedy důraz na „on-device AI“ kvůli ochraně soukromí, příliš omezuje jejich práci a nedovoluje jim plně rozvinout schopnosti vlastních modelů.

Tým byl podle článku také zaskočen oznámením o zpoždění Siri, protože až do té doby prý dostával výhradně pozitivní zpětnou vazbu. Nečekané pak bylo i to, že Apple začal zvažovat nasazení externích modelů od OpenAI, Google nebo Anthropic místo vlastního vývoje. Zbývající členové týmu byli podle The Information ujištěni, že firma přehodnocuje jejich odměňování, aby předešla dalším odchodům. Apple zatím žádnou z těchto informací veřejně nekomentoval.