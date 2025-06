Apple o zpoždění nové Siri: Před rokem to nebyla demoverze, ale reálný software

Apple tento týden pokračuje v mediálním turné po WWDC 2025. Na otázky novinářky Joanny Stern z The Wall Street Journal odpovídali Craig Federighi, šéf softwarového inženýrství, a Greg Joswiak, šéf marketingu. Hlavním tématem byla zpožděná personalizovaná verze Siri, která měla původně dorazit už s iOS 18.

Stern se výslovně ptala, zda Apple při loňské WWDC 2024 prezentaci skutečně ukazoval funkční verzi nové Siri. „Natáčeli jsme reálný software, s reálným jazykovým modelem a skutečným sémantickým vyhledáváním. To, co jste viděli, nebyl podvrh,“ uvedl Federighi. Joswiak dodal: „Šíří se názor, že to byla jen demoverze. Ne.“ Důvod zpoždění je podle Federighiho v kvalitě: „Apple narazil na limity dosavadní architektury a rozhodl se přejít na novou, robustnější technologii. Právě to má zaručit spolehlivější fungování osobní asistence.“

Personalizovaná Siri by měla nabídnout výrazně hlubší kontextové chápání. Například umět zjistit informace o plánovaném obědě nebo letu matky uživatele na základě dat z Mailu či Zpráv. Apple slibuje také lepší integraci napříč aplikacemi a schopnost pracovat s tím, co je právě na obrazovce. Nové funkce Siri ale nakonec nedorazí dříve než v roce 2026.