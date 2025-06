Liquid Glass design je Cool, řekl Elon Musk

Elon Musk sdílel příspěvek, ve kterém Tim Cook ukázal světu video prezentující nový Liquid Glass design, který definuje systémy iOS 26, macOS 26, iPadOS 26, watch26 a další. I přesto, že v minulosti Elon ne vždy souhlasil s kroky Applu a naopak se do něj dost ostře obouval, tentokrát se rozhodl Apple pochválit za jeho nový design. Ten však u většiny uživatelů dle diskusí vzbuzuje celkem kontroverzní názor. Zatím co jedni jsou na straně Elona a design se jim líbí, druzí si jej příliš neoblíbili. Apple navíc udělal změnu plošně a týká se všech jeho nových operačních systémů. Uživatele tedy v září čeká kompletní přechod na Liquid Glass, ať se jim to líbí nebo ne a ať používají jakékoli zařízení od Applu.