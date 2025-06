iOS 26 oficiálně: Apple představil největší designovou změnu v historii iOS!

iOS 26 je bezesporu tou nejočekávanější novinkou dnešní Keynote na WWDC 2025. A o to víc potěší, že jej Apple právě poměrně velkolepě představil. Pokud jste se tedy již nemohli odhalení iOS 26 dočkat, níže se o něm dozvíte vše podstatné. A že toho není vůbec málo! Systém se totiž dočkal nejen zásadní změny vzhledu, ale taktéž řady zajímavých novinek, které si rozhodně zaslouží pozornost.

iOS 26 vzhled

Prakticky bezezbytku se naplnila očekávání ohledně nového vzhledu iOS 26. Už na první pohled je totiž zcela jasné, že se u něj Apple inspiroval u visionOS, tedy u jeho operačního systému pro headset Apple Vision Pro. Do mobilního OS tak dorazila spousta poloprůhledných prvků ve skleněném stylu. A jak se nechal sám Apple slyšet, jedná se o změnu, která se odehrává maximálně jednou za dekádu.

Poměrně zajímavé je, že se Apple při navrhování designu zřejmě inspiroval i ve svém sídle, ve kterém hraje právě sklo důležitou roli. A právě díky Liquid Glass prvkům, jak Apple novou kapitolu svého designu nazývá, se displeje promění takříkajíc ve „skleněnější“. A to v mnoha směrech. Například lupa bude skutečně vypadat jako přibližovací sklíčko, nabídková okna aplikací budou působit jako mléčné sklo položené na čiré a tak podobně. Celkově vypadají nové systémové prvky velmi moderně, jsou plně responzivní vůči zbytku systému a co je možná nejzajímavější, Apple se rozhodl nasadit tento designový styl napříč všemi svými produkty ve snaze maximálně je sjednotit.

Kromě různě průhledných prvků je pro nový vzhled charakteristická i určitá zaoblenost prvků v něm. Ikony jsou – zdá se- po okrajích taktéž mírně zaoblenější, přičemž prvky v ovládacím centru, nejrůznější přepínače a spousta dalších věcí v systému taktéž. Apple zkrátka vsází na jednoduchost, intuitivnost a celkově moderní pojetí toho, jak by měl dle něj OS pro mobily v roce 2025 vypadat.

iOS 26 novinky

První novinky se dočkala hned domovská obrazovka, respektive pak to, jakým způsobem na ní měníme tapety. Apple totiž přidal spoustu nových možností pro dynamickou úpravu velikosti času, který se nově přizpůsobuje ještě lépe fotografii na tapetě. A co víc, díky AI je nyní schopen z klasických 2D fotek vytvářet falešné 3D fotky, které se na tapetě různě naklání. Jedná se tedy de facto o to, co Facebook nabízel u fotek už dávno, ale v pojetí Applu to vypadá podstatně lépe.

Zásadního přepracování se dočkala i aplikace Fotoaparát, která je nově celkově daleko jednodušší. Namísto spousty různých režimů snímání se ji Apple nově rozhodl „rozdělit“ jen na focení a video, přičemž po přepnutí do daného režimu si člověk následně donastaví vše, co potřebuje. Pozadu nejsou ani aplikace Fotky, ve kterých je zjednodušené přepínání z Knihovny do Alb a tak podobně, stejně jako dorazila funkce falešných 3D fotek ze 2D fotek. Hezky vypadá v iOS 26 i Safari, které se nově dokáže rozpínat doslova přes celý displej s tím, že řádek s URL je zprůhledněný v dolní části displeje. Apple se tedy evidentně připravuje na éru iPhonů s minimálními rámečky, kterým bude právě toto řešení extrémně slušen. Už těm nynějším totiž velmi sluší.

Přepracování se dočkala i aplikace Telefon, která nabídne konkrétně sjednocenější „domovskoui obrazovku“ podobnou té, kterou známe ze Zpráv. Půjde si tedy například připnout oblíbené kontakty pro rychlejší volání a tak podobně. K dispozici je i přepis záznamníku, avšak s tím zde samozřejmě nemůžeme vzhledem k absenci podpory češtiny u Apple Intelligence počítat. Podstatně zajímavější novinkou je funkce „Reason for calling“, kdy se při hovoru zobrazí krátký text, který odhalí, proč daná osoba volá, což se může hodit třeba v případě zvedání cizích čísel. Nicméně ani zde bychom na podporu v Česku úplně nevsázeli.

Upgradem prošly i Zprávy, které okopírovaly oblíbenou funkci z WhatsApp či Messengeru. Řeč je konkrétně o možnosti nastavit si u jednotlivých chatů pozadí, díky čemuž jsou ještě personalizovanější. Ve skupinových zprávách se pak vůbec poprvé objevují ankety, díky kterým se dá snadno domluvit na nejrůznějších věcech snadno, rychle a hlavně přehledně.

Pro fanoušky komunikace s emoji si navíc Apple v rámci Apple Intelligence připravil možnost kombinovat vícero emoji do sebe a ty dále ještě doupravit skrze textové příkazy. Bohužel, máte-li iPhone nastavený v češtině, zřejmě si tuto novinku, která přichází podle všeho skrze Image Playgrounds, neužijeme.

Opravdu zajímavou novinkou je pak nativní překlad jazyka do vaší mateřštiny a to jak ve zprávách, tak i při telefonním hovoru, kdy například z angličtiny je iOS 26 schopen vše nativně přeložit do němčiny s tím, že vy německy odpovíte a protistraně se vše přeloží do angličtiny. I zde nicméně prakticky 100% narazíme na omezení češtinou, na kterou se v Applu úplně nemyslí.

Fotogalerie #9 iOS 26 live translation iOS 26 live translation iOS 26 live translation iOS 26 live translation iOS 26 live translation facetime iOS 26 live translation facetime iOS 26 live translation facetime iOS 26 live translation facetime iOS 26 live translation facetime iOS 26 live translation video call Vstoupit do galerie

Na své si přijdou i fanoušci Apple Music, kteří dostanou k dispozici živé překlady jejich oblíbené hudby s možností zobrazení výslovnosti. A pokud si rádi ladíte hudbu přesně tak, aby vám zněla tak, jak chcete, bude nově k dispozici AutoMix coby jakýsi ekvalizér na steroidech. Hezky ale vypadají třeba i novinky v Apple Maps, které se vám budou snažit na základě vašich obvyklých tras pomáhat objevovat nové kouty kolem vás třeba tím, že vám navrhnou alternativní stejně dlouhou cestu. Pokud jste pak zapomnětliví a nejste si schopni vzpomenout na název vaší oblíbené restaurace blízko určitého místa, Apple Maps by vám měly díky AI umět lépe poradit.

CarPlay novinky

Nezapomnělo se ani na CarPlay, který nejenže přebral podporu pro nový designový jazyk Applu, ale taktéž začal podporovat Widgety a živé aktivity, což je rozhodně zajímavé. A co je nejlepší – tyto novinky se projeví jak v nedávno spuštěném CarPlay Ultra, tak i v klasickém CarPlay, které má k dispozici valná většina z nás ve vozech. Obecně se tedy jablečný infotainment pro auta stává zase o něco příjemnějším pro využívání, což je rozhodně pozitivní zpráva.

Fotogalerie #11 carplay ultra iOS 26 carplay ultra iOS 26 carplay ultra iOS 26 carplay ultra carplay ultra iOS 26 carplay ultra iOS 26 carplay ultra iOS 26 carplay ultra iOS 26 carplay ultra Vstoupit do galerie

Nová aplikace Hry

Spekulace se naplnily i ohledně představení zbrusu nové aplikace Hry, která je de facto herním launcherem, skrze který bude nejen možné spouštět hry, ale taktéž sledovat nejrůznější události, achievmenty a tak podobně. Jednat by se tedy mělo jednat víceméně o totéž, co známe z počítačů, byť samozřejmě v podání Applu. nepřekvapí tak například to, že zde nechybí možnost jednoduchého propojení s vašimi přáteli, které můžete skrze novou aplikaci vyzvat na nejrůznější duely a tak podobně. Nemusí se přitom jednat „jen“ o vaše přátele, ale klidně i o zcela neznámé lidi. Celkově by zkrátka mělo být hraní na iPhonech daleko zajímavější než tomu bylo doposud.

Daleko lepší Visual Intelligence

Pokud jste si oblíbili Visual Intelligence, která lze v Česku spustit po přepnutí telefonu do jazyka podporovaného v Apple Intelligence, určitě vás zaujme, že je nově tato funkce schopná „sledovat“ to, co se děje na vašem displeji a na základě toho vám poskytovat informace o nejrůznějších věcech – například předmětech, které vidíte a které byste si mohli chtít potenciálně koupit. Visual Intelligence vám toho ale samozřejmě dokáže poskytnout mnohem víc a záleží jen na vás, jak komplexně ji dokážete využít.

iOS 26 vydání

iOS 26 bude pro veřejnost uvolněn na podzim před startem prodejů nové generace iPhonů. V předešlých letech šlo zpravidla o září a je pravděpodobné, že ani letošek nebude v tomto směru výjimkou. Co se pak týče beta verzí, vývojářská beta iOS 26 vyjde za pár desítek minut, zatímco veřejná beta iOS 26 dorazí zhruba za měsíc.