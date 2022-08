Takto bude na iPhonech 14 Pro fungovat Always-on displej. Máme video

Jednou z největších vychytávek chystaných iPhonů 14 Pro (Max) bude bezesporu displej s podporou funkce Always-on, díky kterému bude možné i při jeho zamčení kontrolovat například čas, příchozí notifikace, úroveň nabití a tak podobně. Přestože nebyla tato funkce zatím oficiálně oznámena, v betách iOS 16 je již alespoň částečně k dispozici, díky čemuž jsou jí vývojáři schopni vypátrat a dokonce spustit tak, jak by měla nakonec na displeji iPhonů 14 Pro vypadat. K dispozici jsou nicméně zatím jen iPhony 13 (Pro), takže finální podoba Always-on režimu bude logicky ještě trochu jiná – mimo jiné díky použití panelů s nižší obnovovací frekvencí a tak podobně. Pro představu jsou však videa a screenshoty, které se od minulého týdne objevují na internetu, více než dostatečné a my si tak díky nim můžeme udělat o novince krásný obrázek. Jedna z těch povedenějších videí můžete vidět pod tímto odstavcem.

Here's how the iPhone 14 Pro's always-on display will work… 👀📱

Rather than being completely black with just the date/time like on Android, your wallpaper will fade out and still be visible.

(via @9to5mac) pic.twitter.com/DfJV8CTxuR

— AppleTrack (@appltrack) July 29, 2022