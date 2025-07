AirPods konečně umí to, co jsme si přáli roky! Díky iOS 26 fungují s CarPlay jako nikdy předtím

Jedna z nejoblíbenějších funkcí AirPods (automatické přepínání mezi zařízeními) byla až dosud v autě k ničemu. Ale s příchodem iOS 26 Apple konečně propojuje AirPods s CarPlay tak, jak si uživatelé už dlouho přejí. A výsledek vypadá skvěle. Funkce automatického přepínání připojení je jedním z těch momentů, které dělají z jablečného ekosystému něco výjimečného. Pokud například posloucháte hudbu na Macu a začnete přehrávat video na iPhonu, AirPods se samy přepojí. Není potřeba žádné ruční nastavení.

Fotogalerie AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 11 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 10 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 9 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 8 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 4 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 5 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 6 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 7 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 3 AirPods 4 ANC LsA 7 AirPods 4 ANC LsA 6 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 2 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 1 AirPods 4 ANC LsA 5 AirPods 4 ANC LsA 4 AirPods 4 ANC LsA 8 Vstoupit do galerie

Tato funkce postupně dozrávala. Zpočátku byla nespolehlivá, ale Apple ji postupně vylepšil natolik, že dnes funguje téměř bezchybně. A právě s iOS 26 přichází důležitá novinka, a sice automatické přepínání v CarPlay. Přijdete k autu, nasadíte AirPods, a jakmile připojíte iPhone ke CarPlay, vše se automaticky sladí. Můžete ovládat přehrávání přes CarPlay, ale zvuk zůstane ve sluchátkách, což je ideální třeba pro spolujezdce, kteří nechtějí rušit ostatní. A když vystoupíte z auta, zvuk se plynule přesune z CarPlay zpět do vašeho iPhonu, aniž byste museli cokoli řešit. Navíc Apple přidal i novou volbu s názvem „Ponechat zvuk ve sluchátkách“, jež zaručí, že se AirPods nepřepnou na reproduktory v autě, pokud to vyloženě nechcete. To je skvělá zpráva pro ty, kteří si chtějí ponechat své soukromí nebo poslouchat v klidu bez rušení. iOS 26 můžete vyzkoušet již nyní.