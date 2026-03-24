Závodní simulátory v rozšířené realitě: iRacing míří na Apple Vision Pro

Sim racing patří mezi žánry, kde i drobné technologické posuny dokážou zásadně změnit celý zážitek. Přesně to teď naznačuje spojení závodního simulátoru iRacing s headsetem Apple Vision Pro. Tvůrci hry totiž tvrdí, že kombinace nové verze systému visionOS a technologií od Nvidie přinese úroveň ponoření do závodění, která dosud v simulátorech prakticky neexistovala.
iRacing míří na Apple Vision Pro
Podpora dorazí už tento týden spolu s aktualizací systému visionOS 26.4. Právě tato verze přináší technologii zvanou foveated streaming, která je klíčová pro to, aby náročný simulátor běžel plynule i ve smíšené realitě. Princip je poměrně chytrý. Vision Pro vykresluje nejvyšší kvalitu obrazu přesně v místě, kam se uživatel dívá. Oblasti mimo přímý pohled jsou naopak renderovány v nižší kvalitě, což šetří výkon i přenosovou kapacitu. Výsledkem je obraz, který působí extrémně ostrým dojmem tam, kde je to skutečně potřeba – tedy přímo na trati před vámi.
Podle prezidenta iRacingu Tonyho Gardnera právě tato kombinace technologií umožní nabídnout „úroveň ponoření a věrnosti, jakou sim racing dosud nezažil“.
Virtuální kokpit a skutečný volant
Jednou z nejzajímavějších věcí na celé implementaci je propojení virtuálního světa s reálným hardwarem. Apple totiž využívá technologii ARKit, která dokáže kombinovat digitální obraz s fyzickými objekty kolem vás. V praxi to znamená, že pokud máte doma závodní simulátor s volantem, pedály a kokpitem, Vision Pro ho dokáže „zarovnat“ s virtuálním autem ve hře. Když tedy otočíte skutečným volantem, ve hře vidíte přesně stejný pohyb.
Navíc se zobrazují i vaše vlastní ruce na volantu. To zní možná jako drobnost, ale pro pocit realismu je to zásadní rozdíl. V běžném VR totiž často vidíte jen virtuální ruce nebo model ovladače, zatímco tady zůstáváte vizuálně propojeni s vlastním závodním hardwarem.
Výpočty běží na PC, Vision Pro zobrazuje výsledek
Aby bylo možné dosáhnout vysoké grafické kvality a realistické fyziky, spoléhá iRacing na poměrně zajímavou architekturu. Samotné výpočty totiž neběží přímo na Vision Pro. Celý simulátor běží na výkonném PC, vybaveném grafickou kartou NVIDIA RTX, kde se počítá fyzika vozidel i grafika. Výsledný obraz je pak pomocí technologie Nvidia CloudXR bezdrátově streamován přes Wi-Fi do aplikace iRacing Connect ve visionOS.
Vision Pro se tak v podstatě stává extrémně pokročilým zobrazovacím zařízením, které přenáší hotový obraz ze silného počítače. Díky tomu může být grafická kvalita velmi vysoká, aniž by byl headset přetížený výpočty.
Vision Pro otevírá dveře i dalším simulátorům
iRacing ale není jediný projekt, který na novou technologii spoléhá. Společně s podporou pro Vision Pro má poprvé dorazit také kompatibilita populárního leteckého simulátoru X-Plane. To je poměrně logický krok. Právě simulátory – ať už závodní, nebo letecké – patří mezi žánry, kde má smíšená realita obrovský potenciál. Pokud totiž vidíte skutečný ovladač, knipl nebo volant a zároveň virtuální kokpit, vzniká mnohem přesvědčivější iluze než u klasického VR.
Nvidia navíc naznačuje, že technologie použité ve visionOS 26.4 nebudou sloužit jen hráčům. Podobný přístup by se měl postupně objevit také v průmyslu, designu nebo zdravotnictví, kde může kombinace výkonného výpočetního systému a lehkého headsetu otevřít úplně nové možnosti práce.
Aktualizace visionOS je za rohem
Apple minulý týden vydal první Release Candidate systému visionOS 26.4. Pokud půjde vše podle obvyklého harmonogramu, finální verze by mohla dorazit už během tohoto týdne. Právě s ní se tak Apple Vision Pro posune zase o krok dál – a tentokrát velmi pravděpodobně potěší hlavně fanoušky simulátorů. Pokud totiž iRacing splní to, co slibuje, může jít o jeden z prvních momentů, kdy smíšená realita opravdu ukáže, proč má v určitých typech her tak obrovský potenciál.