Jak vznikají nové světy ve visionOS 26? Apple poodhalil zákulisí tvorby prostředí!

Apple Vision Pro není jen o aplikacích a oknech rozšířené reality. Jedním z jeho nejpůsobivějších prvků jsou takzvaná Environments – plně pohlcující prostředí, která uživatele doslova přenesou jinam. S příchodem visionOS 26 Apple přidal další unikátní svět, tentokrát inspirovaný vesmírem, a nyní se dozvídáme, jak celý proces vzniku probíhal.
Příroda, emoce a pocit úžasu
V rozhovoru pro Cool Hunting promluvili Yuri Imoto z produktového marketingu visionOS a Matt Dessero, Human Interface Designer v Apple. Podle nich je při návrhu prostředí klíčová emoce, kterou má svět v uživateli vyvolat. „Příroda je náš základ,“ vysvětluje Dessero. „Ptáme se, jestli má prostředí uklidňovat, pomáhat se soustředit, nebo vzbuzovat úžas.“ Právě poslední jmenovaný pocit stál za volbou měsíce Amalthea, jednoho z méně známých měsíců Jupiteru.
Když neexistují fotografie, nastupuje věda
Na rozdíl od pozemských lokací neměl Apple k dispozici LiDAR skeny ani reálné fotografie povrchu. Proto se tým obrátil na NASA Jet Propulsion Laboratory, aby získal co nejpřesnější vědecký model. Podle dat JPL je Amalthea tvořena horninami drženými pohromadě gravitací Jupiteru a ledem. Právě ledové struktury a zvláštní textura povrchu se staly hlavním vizuálním motivem nového prostředí.
Fotogalerie
Design přímo v headsetu
Zajímavé je, že Apple prostředí netvoří jen na monitorech. Celý proces probíhá přímo uvnitř Vision Pro. „Kompozici jsem řešil tak, že jsem měl headset na hlavě a navigoval umělce v reálném měřítku,“ popisuje Dessero. Díky tomu lze doladit i zdánlivé detaily – umístění kamenů v popředí, vzdálenosti objektů nebo celkový pocit prostoru. Výsledkem je prostředí, které nepůsobí jako render, ale jako místo, kde skutečně stojíte. Nové Environments ve visionOS 26 tak znovu ukazují, že Apple bere prostorový design stejně vážně jako hardware samotný. A sám musím přiznat, že zobrazení je tak dokonalé, že bude cítit, že jste opravdu tam.