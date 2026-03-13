Apple Vision Pro získá jeden z nejpokročilejších leteckých simulátorů. Pomůže mu k tomu nová technologie

Společnost Apple připravuje pro Apple Vision Pro zajímavé rozšíření možností, které ocení hlavně fanoušci simulátorů a virtuální reality. S příchodem systému visionOS 26.4 totiž headset poprvé umožní spustit simulátor X-Plane 12, který je dlouhodobě považován za jeden z nejrealističtějších leteckých simulátorů na světě.
Nejde přitom o klasickou instalaci hry přímo do headsetu. Klíčem je podpora technologie NVIDIA CloudXR 6.0, kterou Apple do nové verze systému přidává. Díky ní bude možné streamovat graficky náročné aplikace z výkonných počítačů s grafikami NVIDIA RTX přímo do Vision Pro.
Jak to bude fungovat?
Simulátor X-Plane 12 je v současné době k dispozici pro operační systémy macOS, Windows i Linux a patří mezi simulátory, které se snaží co nejvěrněji napodobit reálnou fyziku letu. V případě Vision Pro se bude využívat kombinace výkonného počítače a headsetu. Princip je poměrně jednoduchý. Samotný simulátor poběží na počítači nebo v cloudu a Vision Pro bude fungovat jako zobrazovací zařízení. O přenos obrazu se postará právě CloudXR, který je navržený tak, aby zvládl streamovat i extrémně náročnou grafiku s minimální latencí.
Vývojáři zároveň připravují speciální doprovodnou aplikaci pro visionOS. Jakmile ji uživatel spustí, simulátor dokáže Vision Pro automaticky rozpoznat a začít do něj obraz okamžitě streamovat.
Propojení reálného kokpitu a virtuálního světa
Zajímavou roli zde hraje také ARKit, tedy technologie Applu pro rozšířenou realitu. Pomocí rozpoznávání obrazu dokáže systém sledovat skutečné ovládací prvky v kokpitu nebo na stole a přesně je sladit s virtuálním prostředím simulátoru. To znamená, že pokud má někdo doma fyzický joystick nebo jiný příslušný hardware, Vision Pro ho dokáže propojit s digitálním kokpitem. Virtuální a fyzický svět se tak začnou překrývat mnohem přirozeněji než u klasických VR headsetů. Další důležitou technologií je tzv. foveated streaming. Ten posílá nejvyšší kvalitu obrazu jen do míst, kam se uživatel právě dívá, zatímco periferie je renderována v nižším rozlišení. Výsledkem je nižší latence i menší datová zátěž, přičemž systém zároveň chrání citlivá data o sledování očí.
Fotogalerie
Zásadní krok pro simulátory
X-Plane 12 je zatím první potvrzený simulátor, který tuto technologii využije, ale pravděpodobně nebude poslední. Jakmile visionOS 26.4 zpřístupní CloudXR, otevře se cesta i dalším náročným aplikacím a simulacím, které by samotný headset nezvládl spustit lokálně. Pro fanoušky letectví je to docela zajímavá představa. Každý, kdo si někdy vyzkoušel klasický letecký simulátor s velkým monitorem nebo VR headsetem, ví, že už tak dokáže vtáhnout do děje překvapivě silně. Vision Pro ale přidává ještě jednu vrstvu – prostorové zobrazení, které dokáže kokpit doslova „rozprostřít“ kolem vás.
A právě tady může být potenciál největší. Nejen pro hráče, ale i pro výcvik pilotů nebo profesionální simulace, kde se každá drobná změna perspektivy a prostoru počítá. Vision Pro se tak pomalu začíná posouvat z technologické kuriozity směrem k nástroji, který může v některých oborech nabídnout úplně nový způsob práce.