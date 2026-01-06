Vision Pro dál prodejně tápe! Nepomohla ani jeho nová verze s čipem M5

Apple Vision Pro měl být hit, který uživatelům umožní již dnes ochutnat to, jakým směrem se budou v nadcházejících letech ubírat počítače, avšak zatím je spíše propadákem. Zájem o headset totiž strmě upadá a jak se nyní ukazuje, nezachránilo to ani nedávno odhalení jeho revidované verze s čipem M5. Vyplývá to alespoň z nové zprávy analytiků z Financial Times, podle kterých ani tento krok zatím výrazněji nepomohl prodejům, které zůstávají spíš na okraji zájmu než v centru pozornosti běžných zákazníků.
Apple sice konkrétní prodejní čísla Vision Pro nezveřejňuje, analytické odhady, které se v minulosti zpravidla dost blížily realitě, nejsou absolutně pozitivní. Například podle dat IDC se mělo v posledním čtvrtletí roku 2025, tedy v období, kdy se na trh dostala i varianta s čipem M5, prodat zhruba 45 tisíc kusů headsetu, což je na produkt, který měl být vlajkovou lodí nové produktové generace, dost bídný výsledek.
Fotogalerie
Dalším signálem propadu Vision Pro je výrazný ústup Applu z marketingu. Podle údajů Sensor Tower společnost v roce 2025 snížila digitální reklamní výdaje na Vision Pro o více než 95 % na klíčových trzích, jako jsou Spojené státy a Velká Británie. Apple se tedy už podle všeho nesnaží produkt agresivně tlačit k široké veřejnosti, ale „jen“ ho nabízí coby další z produktů, který si lze pořídit.
Apple může nicméně svým způsobem těšit, že v problémech na AR/VR poli není ani zdaleka sám. Podle Counterpoint Research se totiž trh s VR headsety meziročně propadl o 14 %, takže Vision Pro nebojuje jen s vlastními limity, ale i s ochladnutím zájmu o virtuální realitu jako takovou.
Je ale fér dodat, že bez oficiálních čísel je nutné brát tyto odhady s určitou rezervou. To, že Vision Pro není prodejním hitem, je zřejmé už delší dobu, konkrétní čísla se ale mohou v detailech lišit. Apple má navíc stále v rukávu několik silných karet, které se projeví spíš v delším horizontu. Za zmínku stojí například pokrok, který Vision Pro udělal po softwarové stránce. visionOS se od uvedení zařízení na trh výrazně posunul a verze s čipem M5 přinesla citelná zlepšení v oblasti výkonu, výdrže baterie i celkového komfortu při nošení. Zda jsou tyto upgrady cestou, která bude dávat do budoucna smysl, ale samozřejmě ukáže až čas.