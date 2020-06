WWDC 2020: Nový ARKit 4 je tu i s celou řadou zajímavých vylepšení

Včerejší Keynote konference na zahájení WWDC se pochopitelně nemohla obejít ani bez zmínky rozšířené reality, na níž Apple dlouhou dobu pracuje, a kterou se snaží neustále zlepšovat. Dlouho očekávaných a proklamovaných Apple Glasses jsme se sice zatím nedočkali, ale zato se společnost vytasila s novým ARKitem, v pořadí čtvrtým, který dorazí jak do iOS 14, tak do iPadOS 14. Pravděpodobně největší a nejlákavější novinkou je funkce Location Anchors, tedy jakési ukotvení polohy virtuálních předmětů, jenž budou rozesety po celém prostoru. Vývojáři to mohou pochopitelně využít ve svůj prospěch a konečně budou mít možnost vytvářet například umělecké instalace v životních velikostech. Využití ale nová funkce najde i v navigaci a přesných směrovacích šipkách, které už nebudou jen tak volně létat prostorem, ale budou vázány na určitou lokaci.

Apple této zkušenosti mohl dosáhnout především pomocí vyššího rozlišení Apple Maps, které umožní vytvořit například virtuální objekty a navázat je na určité turisticky atraktivní místo. Stačí, když jen uživatelé pozvednou svůj telefon nebo tablet a mohou si danou věc obejít ze všech stran, prohlédnout si jich z každého úhlu a případně s ní i manipulovat. Nejpraktičtějším využitím jsou tak pravděpodobně města, kde lze tímto způsobem dotvořit turistické zážitky a nabídnout odlišný pohled na realitu. Virtuální předměty se totiž budou chovat velmi podobně jako ty reálné a půjde bez nadsázky o jakousi menší revoluci, která by mohla přispět k větší rozšíření AR.

Velký podíl na tom má také LiDAR skener obsažený v novém iPadu Pro, který nově bude schopný pojmout virtuální objekty více do hloubky a vykreslit je o poznání realističtěji a uvěřitelněji. Dojde také k lepšímu zpracování 3D dat a vstupů, díky čemuž lze dosáhnout věrohodného zážitku a především efektivnějšího rozeznávání informací. Poslední a neméně důležitou novinkou je i vylepšené sledování obličeje, které nově bude podporovat přední kameru na všech zařízeních a dokáže snímat až tři obličeje najednou. Jedinou podmínkou bude čip A12 Bionic, který podporuje TrueDepth vykreslování.