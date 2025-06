Apple Vision Pro dokáže odhalit rakovinu! Pomůže při kolonoskopii

Apple Vision Pro nachází uplatnění i v medicíně. Nová studie prováděná ve spolupráci společnosti Cosmo Pharmaceuticals a univerzity Rush v Chicagu zkoumá, jak může tento headset přispět k včasné detekci rakoviny během kolonoskopických vyšetření.

Chytré brýle ve službách gastroenterologie

Během studie budou lékaři nosit headset Apple Vision Pro přímo při výkonu kolonoskopie. Zařízení bude propojeno s nástrojem GI Genius od společnosti Medtronic – pokročilou AI technologií, která je schopna identifikovat potenciálně nebezpečné polypy v reálném čase. Tento systém již nyní zvyšuje úspěšnost detekce adenomu o více než 14 %, a kombinace s Vision Pro slibuje ještě větší přínos.

Hlavní výhodou má být to, že data a varování budou lékaři promítána přímo do zorného pole, čímž odpadá nutnost odvracet zrak na monitory a obrazovky. To by mohlo výrazně zefektivnit vyšetření a zároveň umožnit lékařům rychlejší reakce při záchytu problémových nálezů.

Studie začíná v červenci

Výzkum začne v červenci 2025 v lékařském centru Rush University Medical Center. Celý projekt povede doktor Irving Waxman, přední odborník na gastroenterologii a vedoucí oddělení trávicích nemocí a výživy na této univerzitě.

Apple Vision Pro už dříve zaujal odborníky z oblasti anesteziologie nebo praktické medicíny. V Indii se již osvědčil při asistenci během laparoskopických operací. Tato nová aplikace v oblasti kolonoskopie by však mohla znamenat další významný krok k jeho plnohodnotnému využití ve zdravotnictví.

Pokud se projekt osvědčí, může to otevřít dveře širšímu nasazení Vision Pro v nemocnicích a klinikách po celém světě – nejen jako technologické novinky, ale jako praktického nástroje pro záchranu lidských životů.