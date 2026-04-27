Příští rok dorazí iPhone snů! iPhone 20 má být jako jeden kus skla bez kompromisů

Apple chystá na příští rok pro výroční iPhone něco opravdu velkého. Konkrétně má podle nových informací spolehlivého leakera Digital Chat Station přinést iPhone, který bude působit jako jeden jediný kus skla. Právě tak totiž začíná být v zákulisí popisován model, kterému se prozatím přezdívá iPhone 20.
Ten má dorazit příští rok u příležitosti 20. výročí iPhonu a podle dostupných úniků se u něj Apple chystá výrazně sáhnout do samotné podstaty designu. Mluví se konkrétně o zařízení, které by se nejvíc v historii přiblížilo vizi, kterou kdysi prosazoval Jony Ive – tedy o telefonu bez rušivých prvků, bez rámečků a ideálně bez jakýchkoliv viditelných přechodů.
iPhone 18 Pro ještě redesign nenabídne
Klíčem k tomu má být nový typ displeje, na kterém Apple spolupracuje se Samsungem. Ten má nabídnout tzv. micro-curve design na všech čtyřech stranách. Nejde ale o dramaticky zahnuté hrany, jaké známe z některých konkurenčních telefonů. Ba naopak, zakřivení má být velmi jemné, téměř neviditelné, jen takové, aby opticky eliminovalo rámečky a zároveň nezpůsobovalo nechtěné dotyky při držení. Výsledek by měl působit tak, že displej doslova „přetéká“ přes celé tělo zařízení, aniž by to mělo negativní dopady na použitelnost. Jinými slovy, Apple se snaží vzít to nejlepší z obou světů, tedy vizuální efekt bezrámečkového designu a zároveň praktickou ergonomii.
Další zásadní změnou má být přechod na tzv. „pol-less“ OLED panel. Ten se obejde bez klasické polarizační vrstvy, která je dnes standardní součástí displejů. Díky tomu může být panel tenčí, propustnější pro světlo a tím pádem i jasnější a úspornější. Apple už přitom podobné řešení testuje a postupně si připravuje půdu pro jeho širší nasazení.
Je tu však jedno zásadní „ale“. Stále se totiž samozřejmě jedná „jen“ o úniky a do finální podoby má iPhone 20 ještě poměrně daleko. Změnit se tedy může stále mnoho, ne-li vše. Pokud ale tyhle informace dávají alespoň trochu reálný obraz toho, co Apple chystá, můžeme se těšit na jeden z největších designových skoků za poslední roky.