Tohle bere dech: NASA ukázala video z obletu Měsíce natočené na iPhone

J. Jiří Filip
Jsou chvíle, kdy si člověk víc než kdy jindy uvědomí, že žije v neuvěřitelné době z hlediska technologií a pokroku v nich. A troufnu si říci, že přesně tohle se děje i nyní, když si člověk uvědomí, že iPhone v jeho kapse byl před pár dny na výletě kolem Měsíce a co víc, dokázal při něm zachytit dechberoucí snímky, které se postupně dostávají na světlo světa. NASA totiž nyní sdílela další video z mise Artemis II, které vzniklo právě na iPhone (konkrétně model 17 Pro Max). A ne jen tak ledajaké video.

Záběry pochází z kosmické lodi Orion během druhého dne mise a zachycují takzvaný Earthshine, tedy světlo odražené od Země. Právě tohle jemné „svícení“ dokázalo nasvítit interiér kabiny i tvář astronautky Christina Koch, aniž by bylo potřeba jakékoliv další osvětlení.

Výsledek této nebeské parády je nepřekvapivě velmi působivý. Kamera iPhone si poradila nejen s minimem světla, ale i s kontrastem mezi tmavým interiérem a jasem planety v pozadí. Po pár vteřinách navíc Koch otočí kameru směrem ven a v okně se objeví samotná Země. V odrazu skla je přitom lehce vidět i samotný iPhone, který celé video natáčí.

Upřímně řečeno, ještě před pár lety by něco takového znělo jako sci-fi. Dnes je ale realita taková, že zařízení, které běžně nosíte v kapse, zvládne natáčet záběry z oběžné dráhy Měsíce. A i když iPhone samozřejmě není primární kamerou mise, podobné momenty krásně ukazují, jak moc se mobilní fotografie posunula. Pro Apple je to navíc reklama, kterou si nekoupíte. Reálné použití v extrémních podmínkách, nulový marketingový filtr a výsledek, který mluví sám za sebe.

