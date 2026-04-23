Tohle bere dech: NASA ukázala video z obletu Měsíce natočené na iPhone

Jsou chvíle, kdy si člověk víc než kdy jindy uvědomí, že žije v neuvěřitelné době z hlediska technologií a pokroku v nich. A troufnu si říci, že přesně tohle se děje i nyní, když si člověk uvědomí, že iPhone v jeho kapse byl před pár dny na výletě kolem Měsíce a co víc, dokázal při něm zachytit dechberoucí snímky, které se postupně dostávají na světlo světa. NASA totiž nyní sdílela další video z mise Artemis II, které vzniklo právě na iPhone (konkrétně model 17 Pro Max). A ne jen tak ledajaké video.
Záběry pochází z kosmické lodi Orion během druhého dne mise a zachycují takzvaný Earthshine, tedy světlo odražené od Země. Právě tohle jemné „svícení“ dokázalo nasvítit interiér kabiny i tvář astronautky Christina Koch, aniž by bylo potřeba jakékoliv další osvětlení.
Earthshine.
Artemis II astronaut Christina Koch captured this video of Earth outside the windows of the Orion spacecraft during the second flight day of the mission. Orion was roughly 33,800 miles (54,500 km) away from Earth when @Astro_Christina took this video. pic.twitter.com/1YBxVj4hi9
— NASA Artemis (@NASAArtemis) April 22, 2026
Výsledek této nebeské parády je nepřekvapivě velmi působivý. Kamera iPhone si poradila nejen s minimem světla, ale i s kontrastem mezi tmavým interiérem a jasem planety v pozadí. Po pár vteřinách navíc Koch otočí kameru směrem ven a v okně se objeví samotná Země. V odrazu skla je přitom lehce vidět i samotný iPhone, který celé video natáčí.
Upřímně řečeno, ještě před pár lety by něco takového znělo jako sci-fi. Dnes je ale realita taková, že zařízení, které běžně nosíte v kapse, zvládne natáčet záběry z oběžné dráhy Měsíce. A i když iPhone samozřejmě není primární kamerou mise, podobné momenty krásně ukazují, jak moc se mobilní fotografie posunula. Pro Apple je to navíc reklama, kterou si nekoupíte. Reálné použití v extrémních podmínkách, nulový marketingový filtr a výsledek, který mluví sám za sebe.