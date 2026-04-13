iPhone 17 Pro Max dobyl vesmír! Šéf Applu si pochvaluje jeho fotky z mise Artemis II

J. Jan Vajdák
Astronauti z mise Artemis II mají za sebou úspěšný návrat na Zemi a s sebou přivezli naprosto unikátní suvenýr. Na palubě vesmírné lodi Orion totiž k pořizování selfies s planetou Zemí v pozadí použili nejnovější iPhone 17 Pro Max. Jednalo se o vůbec první let s lidskou posádkou k Měsíci od roku 1972.

Vesmírné selfie dostalo zelenou

Už v únoru NASA oficiálně schválila iPhony pro dlouhodobé použivání na oběžné dráze. Každý ze čtyř členů posádky tak nafasoval svůj vlastní iPhone 17 Pro Max pro osobní fotky a videa. Autentické snímky velitele Reida Wisemana a letové specialistky Christiny Koch, jak se dívají z okna na Zemi, byly pořízeny přední kamerou iPhonu hned druhý den mise. A ačkoliv většina ostatních fotek vznikla na profesionální techniku od Nikonu nebo kamery GoPro, Apple i tak slaví obrovský úspěch.

Na sociálních sítích už stihli posádce pogratulovat i šéfové Applu. Tim Cook poděkoval za posunutí „jablečné fotografie“ do nových výšin a dodal, že tyto záběry inspirují k jinému myšlení. Šéf marketingu Greg Joswiak si zase vtipně rýpl trefnou parafrází o „malém kroku pro iPhone, ale velkém skoku pro vesmírná selfie“.

art002e009294 (April 6, 2026) – Artemis II Pilot Victor Glover, Commander Reid Wiseman, and Mission Specialist Jeremy Hansen prepare for their journey around the far side of the Moon by configuring their camera equipment shortly before beginning their lunar flyby observations.
art002e009302 (April 6, 2026) – The Artemis II crew – Mission Specialist Christina Koch (top left), Mission Specialist Jeremy Hansen (bottom left), Commander Reid Wiseman (bottom right), and Pilot Victor Glover (top right) – uses eclipse viewers, identical to what NASA produced for the 2023 annular eclipse and 2024 total solar eclipse, to protect their eyes at key moments during the solar eclipse they experienced during their lunar flyby. This was the first use of eclipse glasses at the Moon to safely view a solar eclipse.
art002e009296 (April 6, 2026) – Midway through their lunar observation period, the Artemis II crew members – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, and Jeremy Hansen – pause to turn the camera around for a selfie inside the Orion spacecraft.
art002e009295 (April 6, 2026) – Astronaut Jeremy Hansen captures an image through the camera shroud covering window 2 of the Orion spacecraft. The camera shroud, essentially a curtain with a hole for the lens to pass through, is used to prevent light from the cabin from reflecting on the windowpanes.
Za mě je to od Applu prostě dokonalé PR. Dostat svůj telefon na palubu mise, která překonala historický rekord v největší vzdálenosti lidí od Země, je zkrátka skvělé. Letos to byl sice jen průlet kolem odvrácené strany Měsíce bez přistání, ale marketingově z toho Apple vyždímal maximum.

