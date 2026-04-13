iPhone 17 Pro Max dobyl vesmír! Šéf Applu si pochvaluje jeho fotky z mise Artemis II

Astronauti z mise Artemis II mají za sebou úspěšný návrat na Zemi a s sebou přivezli naprosto unikátní suvenýr. Na palubě vesmírné lodi Orion totiž k pořizování selfies s planetou Zemí v pozadí použili nejnovější iPhone 17 Pro Max. Jednalo se o vůbec první let s lidskou posádkou k Měsíci od roku 1972.
Vesmírné selfie dostalo zelenou
Už v únoru NASA oficiálně schválila iPhony pro dlouhodobé použivání na oběžné dráze. Každý ze čtyř členů posádky tak nafasoval svůj vlastní iPhone 17 Pro Max pro osobní fotky a videa. Autentické snímky velitele Reida Wisemana a letové specialistky Christiny Koch, jak se dívají z okna na Zemi, byly pořízeny přední kamerou iPhonu hned druhý den mise. A ačkoliv většina ostatních fotek vznikla na profesionální techniku od Nikonu nebo kamery GoPro, Apple i tak slaví obrovský úspěch.
Na sociálních sítích už stihli posádce pogratulovat i šéfové Applu. Tim Cook poděkoval za posunutí „jablečné fotografie“ do nových výšin a dodal, že tyto záběry inspirují k jinému myšlení. Šéf marketingu Greg Joswiak si zase vtipně rýpl trefnou parafrází o „malém kroku pro iPhone, ale velkém skoku pro vesmírná selfie“.
Za mě je to od Applu prostě dokonalé PR. Dostat svůj telefon na palubu mise, která překonala historický rekord v největší vzdálenosti lidí od Země, je zkrátka skvělé. Letos to byl sice jen průlet kolem odvrácené strany Měsíce bez přistání, ale marketingově z toho Apple vyždímal maximum.