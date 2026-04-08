NASA poprvé pustila iPhone do vesmíru. iPhone 17 Pro Max prošel testy, které by většina elektroniky nepřežila

Na palubě mise Artemis II se odehrává malá technologická revoluce. Vůbec poprvé v historii totiž NASA povolila posádce vzít si do vesmíru iPhony, a to konkrétně nejnovější modely iPhone 17 Pro Max. Cesta k tomuto schválení však nebyla vůbec jednoduchá a Apple musel podstoupit extrémně přísné prověrky.
NASA je totiž v otázce hardwaru pověstná svou opatrností a často dává přednost desetiletí staré, ale prověřené technice než moderním výstřelkům. Schvalovací proces byl rozdělen celkem do čtyř fází. V té první musel hardware projít základní bezpečnostní kontrolou, po které následovalo hledání potenciálních rizik, jako jsou pohyblivé části nebo tříštivé materiály.
Právě sklo displeje představuje ve stavu beztíže obrovské nebezpečí. Ve vesmíru by se volně vznášely v kabině a mohly by poranit astronauty nebo poškodit citlivé přístroje. Třetí a čtvrtá fáze se proto soustředily na vytvoření a následné otestování krizových plánů pro případ, že by k rozbití telefonu skutečně došlo.
Kromě mechanické odolnosti musely iPhony čelit i hrozbě radiace, která může ve vesmíru snadno vyřadit z provozu i ty nejmodernější procesory. To je také důvod, proč se na oběžné dráze dodnes setkáte se starými procesory PowerPC G3, které jsou proti záření imunní.
Ačkoliv Apple provádí vlastní (a poměrně náročné) testy odolnosti, antigravitační testování skutečně neprovádí. Astronauti navíc nemohou iPhony používat běžným způsobem. Nesmí se například připojovat k internetu ani používat Bluetooth. Zařízení slouží výhradně k dokumentaci mise a zachycení unikátních záběrů.