Zavřít reklamu

Týmová selfie i momentky: Podívejte se na další fotky astronautů z Artemis II focené iPhonem

Vše o Apple
J. Jiří Filip
0

Prakticky celý svět sleduje od minulého týdne se zatajeným dechem vesmírnou misi Artemis II, která je de facto prvním zásadnějším krokem k dostání lidí zpět na Měsíc. Artemis II sice na této přirozené družici Země nepřistane, její úkol je však přesto opravdu zásadní – konkrétně má poskytnout nepřeberné množství dat k dokonalému vyladění pilotování rakety putující vesmírem, respektive pak pohybující se po oběžné dráze Země i Měsíce. Pro fanoušky Applu je pak mise Artemis II zajímavá i z toho důvodu, že se na palubě rakety objevují vůbec poprvé v historii i Apple produkty, konkrétně pak iPhony 17 Pro Max. Právě iPhony totiž byly relativně nedávno schváleny certifikačními procesy v NASA jakožto elektronika, která může být využívána ve vesmíru. A to se čtveřice astronautů podle všeho náležitě užívá.

art002e009294 (April 6, 2026) – Artemis II Pilot Victor Glover, Commander Reid Wiseman, and Mission Specialist Jeremy Hansen prepare for their journey around the far side of the Moon by configuring their camera equipment shortly before beginning their lunar flyby observations.
art002e009302 (April 6, 2026) – The Artemis II crew – Mission Specialist Christina Koch (top left), Mission Specialist Jeremy Hansen (bottom left), Commander Reid Wiseman (bottom right), and Pilot Victor Glover (top right) – uses eclipse viewers, identical to what NASA produced for the 2023 annular eclipse and 2024 total solar eclipse, to protect their eyes at key moments during the solar eclipse they experienced during their lunar flyby. This was the first use of eclipse glasses at the Moon to safely view a solar eclipse.
art002e009296 (April 6, 2026) – Midway through their lunar observation period, the Artemis II crew members – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, and Jeremy Hansen – pause to turn the camera around for a selfie inside the Orion spacecraft.
art002e009295 (April 6, 2026) – Astronaut Jeremy Hansen captures an image through the camera shroud covering window 2 of the Orion spacecraft. The camera shroud, essentially a curtain with a hole for the lens to pass through, is used to prevent light from the cabin from reflecting on the windowpanes.
Vstoupit do galerie

Poté, co se před pár dny objevily první snímky planety Země zachycené skrze okno rakety právě foťákem iPhonu 17 Pro Max, se totiž nyní na oficiálních stránkách NASA objevily další čtyři snímky vyfocené právě na tento telefon. Vcelku zajímavé je pak to, že astronauti fotí jak na zadní fotoaparát (konkrétně pak primárně na širokoúhlý), tak i na přední nebo chcete-li selfie fotoaparát. Právě na něj ostatně vznikla i dvojice selfie fotek, která je díky tomu, že právě přední foťák Apple u řady 17 zásadně vylepšil, v opravdu dobré kvalitě. Ostatně, přesvědčte se sami v galerii výše. My už nyní ve skrytu duše doufáme, že než se astronauti vrátí zpět, pár fotek z iPhonu ještě světu nadělí. Je to totiž opravdu zajímavá podívaná.

Apple produkty lze zakoupit například na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze

Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.