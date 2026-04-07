Týmová selfie i momentky: Podívejte se na další fotky astronautů z Artemis II focené iPhonem

Prakticky celý svět sleduje od minulého týdne se zatajeným dechem vesmírnou misi Artemis II, která je de facto prvním zásadnějším krokem k dostání lidí zpět na Měsíc. Artemis II sice na této přirozené družici Země nepřistane, její úkol je však přesto opravdu zásadní – konkrétně má poskytnout nepřeberné množství dat k dokonalému vyladění pilotování rakety putující vesmírem, respektive pak pohybující se po oběžné dráze Země i Měsíce. Pro fanoušky Applu je pak mise Artemis II zajímavá i z toho důvodu, že se na palubě rakety objevují vůbec poprvé v historii i Apple produkty, konkrétně pak iPhony 17 Pro Max. Právě iPhony totiž byly relativně nedávno schváleny certifikačními procesy v NASA jakožto elektronika, která může být využívána ve vesmíru. A to se čtveřice astronautů podle všeho náležitě užívá.
Poté, co se před pár dny objevily první snímky planety Země zachycené skrze okno rakety právě foťákem iPhonu 17 Pro Max, se totiž nyní na oficiálních stránkách NASA objevily další čtyři snímky vyfocené právě na tento telefon. Vcelku zajímavé je pak to, že astronauti fotí jak na zadní fotoaparát (konkrétně pak primárně na širokoúhlý), tak i na přední nebo chcete-li selfie fotoaparát. Právě na něj ostatně vznikla i dvojice selfie fotek, která je díky tomu, že právě přední foťák Apple u řady 17 zásadně vylepšil, v opravdu dobré kvalitě. Ostatně, přesvědčte se sami v galerii výše. My už nyní ve skrytu duše doufáme, že než se astronauti vrátí zpět, pár fotek z iPhonu ještě světu nadělí. Je to totiž opravdu zajímavá podívaná.