Astronauti mise Artemis 2 vyfotili všechny tyto fotografie na iPhone 17 Pro Max!

Apple získal od NASA nejlepší reklamu, jakou si mohl jen přát. Když v roce 1969 přistála mise Apollo 11 na Měsíci, celý svět obletěly fotografie pořízené fotoaparátem Hasselblad, konkrétně modelem 500EL, speciálně upraveným pro tuto misi. Reklama, kterou to tehdy společnosti Hasselblad přineslo, byla v podstatě nezaplatitelná a celý svět věděl, že snímky vznikly právě na fotoaparát této značky.
Když NASA sdílela fotografie, které nyní pořídili astronauti mise Artemis 2, nikdo netušil, na jaký přístroj byly pořízeny. Jeden z uživatelů se proto pod snímky na oficiálním profilu NASA zeptal, jakým zařízením byly fotografie pořízeny. NASA odpověděla, že veškeré snímky vznikly na iPhone 17 Pro Max. Pokud si tedy říkáte, zda je pro vás iPhone 17 Pro Max dostatečně dobrý, věřte, že je minimálně dostatečně dobrý pro astronauty, kteří s ním vyletěli k Měsíci, jenž v nejbližších dnech opakovaně obletí, a poté se telefon i s posádkou vrátí zpět na naši planetu.
Fotogalerie
Pokud se budeme bavit o kvalitě fotografií, ruku na srdce, kdo z nás kdy fotil ve stavu beztíže? Některé snímky vypadají naprosto úchvatně, jiné jsou lehce rozmazané. V plném rozlišení se na fotografie můžete podívat přímo zde. Fotografie zachycující samotný modul jsou pak pořízeny pomocí fotoaparátů a kamer uchycených přímo na pláští modulu a jeho ramenech. NASA tak vzala iPhone 17 Pro Max nejen do vesmíru, ale dokonce až k Měsíci a my se můžeme jen těšit na další fotografie, které NASA přinese. Fotografie pořízené z interiéru Artemis 2 jsou foceny na iPhone 17 Pro Max.
Nuž, na tie pamiatkové fotečky, by im stačil akýkoľvek iPhon počnúť mojou obľúbenou 5S.
( Na serióznu fotografiu pravdepodobne fotoaparát nepotrebujú, lebo ju nebudú robiť…)
Paráda, inak konšpirátori budú zase tvrdiť že to vyfotil alebo natočil Stanley Kubrick …
Apple neziskal od NASA skvelou reklamu …
Apple si u NASA zaplatil kua drahou reklamu …
Protoze jinak vozit ns orbit mobil nedava smysl, jakykoli fotak v cene iP 17 Pro Max by udelal lepsi sluzbu …
Takze na kvalitni fotky ktere budou pro vedecke ucely tam maji kvalitni techniku a musi si splnit svoji reklamne smluvni povinnost za ktery si zakaznik zaplatil …
Ale co uz …
Kdyby si Narex zaplatil reklamu na naradi, tak by svet silel z toho ze se jeho pomoci podarilo opravit ucpanej hajzl … 🤷🏼♂️🙈
Mohu poprosit o konkretni smlouvu kde je toto uvedeno? Nasa vsechny smlouvy zverejnuje, tak mi ji jen prosim ukazte at to hodim do clanku. Pokud ji nemate pak prosim mlceti zlato
Vy máte ale hloupé poznámky Romco. Je to samozřejmě placený produkt placement.