Zavřít reklamu

Astronauti mise Artemis 2 vyfotili všechny tyto fotografie na iPhone 17 Pro Max!

Galerie
R. Roman Zavřel , článek ověřil Jiří Filip
5

Apple získal od NASA nejlepší reklamu, jakou si mohl jen přát. Když v roce 1969 přistála mise Apollo 11 na Měsíci, celý svět obletěly fotografie pořízené fotoaparátem Hasselblad, konkrétně modelem 500EL, speciálně upraveným pro tuto misi. Reklama, kterou to tehdy společnosti Hasselblad přineslo, byla v podstatě nezaplatitelná a celý svět věděl, že snímky vznikly právě na fotoaparát této značky.

Když NASA sdílela fotografie, které nyní pořídili astronauti mise Artemis 2, nikdo netušil, na jaký přístroj byly pořízeny. Jeden z uživatelů se proto pod snímky na oficiálním profilu NASA zeptal, jakým zařízením byly fotografie pořízeny. NASA odpověděla, že veškeré snímky vznikly na iPhone 17 Pro Max. Pokud si tedy říkáte, zda je pro vás iPhone 17 Pro Max dostatečně dobrý, věřte, že je minimálně dostatečně dobrý pro astronauty, kteří s ním vyletěli k Měsíci, jenž v nejbližších dnech opakovaně obletí, a poté se telefon i s posádkou vrátí zpět na naši planetu.

art002e008487~large art002e008487~large
art002e008486~large art002e008486~large
art002e009007~large art002e009007~large
vesmir zeme artemis vesmir-zeme-artemis
vesmir artemis orion vesmir-artemis-orion
art002e004440~large art002e004440~large
vesmir zeme artemis 2 vesmir-zeme-artemis-2
vesmir artemis zeme vesmir-artemis-zeme
art002e004437~large art002e004437~large
art002e004441~large art002e004441~large
art002e004438~large art002e004438~large
art002e000192.jpg art002e000192.jpg
art002e009006~large art002e009006~large
Vstoupit do galerie

Pokud se budeme bavit o kvalitě fotografií, ruku na srdce, kdo z nás kdy fotil ve stavu beztíže? Některé snímky vypadají naprosto úchvatně, jiné jsou lehce rozmazané. V plném rozlišení se na fotografie můžete podívat přímo zde. Fotografie zachycující samotný modul jsou pak pořízeny pomocí fotoaparátů a kamer uchycených přímo na pláští modulu a jeho ramenech.  NASA tak vzala iPhone 17 Pro Max nejen do vesmíru, ale dokonce až k Měsíci a my se můžeme jen těšit na další fotografie, které NASA přinese. Fotografie pořízené z interiéru Artemis 2 jsou foceny na iPhone 17 Pro Max.

IMG 6730 IMG_6730
IMG 6731 2 IMG_6731 2
IMG 6732 2 IMG_6732 2
IMG 6732 IMG_6732
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.