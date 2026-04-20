iPhone 18 Pro v nových barvách. Unikly čtyři varianty, Apple má plánovat změnu

Chystaný iPhone 18 Pro se znovu dostává do centra pozornosti ještě dlouho před oficiálním představením. Nejnovější úniky naznačují, že Apple připravuje zásadní změnu v nabídce barevných variant, která může některé fanoušky překvapit víc, než samotný design telefonu. Podle informací, které sdílel známý leaker Ice Universe, se objevily obrázky krytů pro ochranu kamerového modulu, které mají odpovídat připravovaným barevným variantám. A právě ty naznačují, jak by mohla finální nabídka vypadat.
Čtyři barvy, ale bez klasické černé
Podle dřívějších informací magazínu Macworld má Apple testovat čtyři barevné varianty – konkrétně světle modrou, tmavě třešňovou, tmavě šedou a stříbrnou. Nový únik ale ukazuje trochu odlišné názvy, jelikož konkrétně počítá s odstíny černá, stříbrná, vínově červená a modrá. Právě „černá“ varianta je ale největší otazník. Další zdroje z prostředí čínské sociální sítě Weibo totiž tvrdí, že Apple letos s klasickou černou vůbec nepočítá a tmavý odstín má být spíše posunutý do šedé. Po loňském vynechání vyloženě černého modelu se tak letos dost možná stane totéž.
Je nicméně důležité připomenout, že jde stále o rané úniky. Samotné barevné varianty jsou totiž podle zdrojů stále ve vývoji a Apple je může kdykoliv upravit. Navíc nejde o fotografie finálních zařízení, ale o příslušenství třetích stran, které má jen naznačovat možné směry designu. Na druhou stranu se ale sluší dodat, že právě výrobci příslušenství mají leckdy velmi dobré informace s velkým předstihem, díky čemuž tak jejich produkty mnohdy opravdu odhalují to, co nás za pár měsíců čeká.
Spolu s prvním skládacím iPhonem
iPhone 18 Pro by měl být představen letos v září, a to společně s vůbec prvním skládacím iPhonem. Ten má podle dosavadních úniků nabídnout výrazně tlumenější barevné varianty, včetně stříbrné, bílé a šedé. Apple tak zjevně pracuje se dvěma odlišnými přístupy, kdy výraznější paleta bude určena pro Pro modely a naopak klidnější styl pro nové formy zařízení.
Jestli se tyto barvy nakonec potvrdí, se dozvíme až na podzim. Už teď je ale jasné, že Apple u iPhonu 18 Pro sází nejen na výkon, ale i na vizuální změny, které mohou zamíchat kartami v celé nabídce. A co vy, do jaké barvy byste šli na podzim nejradši?