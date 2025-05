Apple spustil CarPlay Ultra! Nová generace CarPlay přichází prvně na tyto vozy

Nekonečně dlouhé čekání na spuštění nové generace Apple CarPlay, kterou Apple představil takřka před dvěma roky, je u konce! Kalifornský gigant totiž před malou chvílí oficiálně spustil novou éru své automobilové platformy, která nese příznačné pojmenování CarPlay Ultra. Jako první se jí dočkají zákazníci značky Aston Martin v USA a Kanadě, a to nejen v nově objednaných vozech, ale i formou softwarové aktualizace pro stávající modely s nejnovější generací infotainmentu. Později se novinky dočkají i další značky jako Hyundai, Kia nebo Genesis, které se do projektu nově zapojily.

CarPlay Ultra zásadně prohlubuje integraci iPhonu s autem, a to včetně palubní desky, přístrojového štítu, klimatizace, rádiového systému nebo dokonce specifických výkonových režimů. Zkrátka celý infotainment přebírá iPhone, ale s respektem k designu dané automobilky. Díky tomu je tak vůz daleko více ovladatelný právě přes jablečnou platformu.

Co se týče designu, Apple nově umožňuje výrobcům ladit vizuální styl CarPlay Ultra podle jejich vlastních pravidel. Vše od rychloměru a otáčkoměru po widgety na míru může být stylizováno do jednotného designového jazyka vozu. Samozřejmě nechybí ani možnosti personalizace barev, tapet nebo rozložení prvků. K tomu přidejte propojení s pokročilými funkcemi auta, jako jsou ADAS systémy nebo kontrola tlaku v pneumatikách, a máte infotainment, který působí jako nativní součást vozu, nikoliv jako pouhé zrcadlení obrazovky z iPhonu. Přesně takto ostatně Apple před takřka dvěma lety novou verzi CarPlay prezentoval.

Důležité je rovněž to, že stejně jako u klasického CarPlay, i u Ultra verze zůstávají zachovány přísné zásady soukromí. Novinka bude fungovat na iPhonech od modelu 12 výše, a to s iOS 18.5 nebo novějším.

První automobilkou, která podporu CarPlay Ultra nabídne, je Aston Martin s tím, že další mají následovat Během příštích 12 měsíců se Apple chystá rozšířit CarPlay Ultra do vozů po celém světě. Výrobci automobilů tím dostávají do ruky nástroj, jak posunout uživatelský zážitek na úplně novou úroveň a Apple zároveň dokazuje, že budoucnost chytré jízdy začíná právě v Cupertinu. Na druhou stranu, nebudou-li výrobci automobilů přijetí CarPlay Ultra nakloněni, bude se ze strany Applu (ač přes vysoké ambice s CarPlay Ultra) jednat spíš o výstřel do tmy než o započetí revoluce v automobilovém průmyslu, či minimálně v automobilovém infotainmentu. Škoda jen, že je dostupnost jako již tradičně zprvu omezena jen na USA a Kanadu.