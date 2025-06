iOS 26 přinese nálož novinek pro AirPods! Ty teď unikly na internet

Na nadcházející WWDC 2025 se podle čerstvého úniku informací, o který se postaral portál 9to5mac, dočkáme nejen vylepšení systému iOS 26 a dalších platforem, ale i celé řady novinek, které potěší uživatele AirPods. Apple totiž připravil hned několik funkcí, které opět rozšíří možnosti používání jeho bezdrátových sluchátek a posunou je zase o kus dál. A co je ještě lepší, většina funkcí by měla dorazit i na současné modely, tedy bez nutnosti pořizování nového hardwaru.

Jednou z nejzajímavějších chystaných funkcí jsou nová gesta hlavou, která navážou na ta, jež známe z AirPods Pro 2 a AirPods 4. Apple chce jejich využití ještě rozšířit, nově by totiž například mělo být možné gestem ukončit režim Zvýraznění konverzace, který automaticky ztlumí zvuk při hovoru s okolím. Zatímco dnes je k ukončení potřeba podržet sluchátko nebo po něm přejet prstem, nově by mělo stačit jednoduché otočení či kývnutí hlavou. V reálu tak půjde o pohodlnější a přirozenější způsob, jak se vrátit do světa hudby nebo podcastů.

O něco nenápadnější, ale o to praktičtější novinkou bude automatické pozastavení přehrávání při usnutí. Spousta uživatelů totiž usíná se sluchátky v uších, ať už při poslechu hudby nebo třeba podcastů. Dnes se tento scénář řeší pomocí časovačů, které ale zdaleka nepodporují všechny aplikace. Apple proto údajně připravil detekci spánku skrze AirPods, které by měly samy poznat, kdy uživatel usnul, a automaticky přehrávání pozastavit. Není přitom vyloučeno, že novinka bude spolupracovat i s Apple Watch, které spánek detekují už dnes. Výsledkem by ale měla být výrazně vyšší uživatelská pohoda a delší výdrž baterie.

Fotogalerie AirPods 4 ANC LsA 1 AirPods 4 ANC LsA 7 AirPods 4 ANC LsA 9 AirPods 4 ANC LsA 11 AirPods 4 ANC LsA 12 AirPods 4 ANC LsA 13 AirPods 4 ANC LsA 14 AirPods 4 ANC LsA 15 AirPods 4 ANC LsA 16 AirPods 4 ANC LsA 17 AirPods 4 ANC LsA 1 AirPods 4 ANC LsA 2 AirPods 4 ANC LsA 3 AirPods 4 ANC LsA 4 AirPods 4 ANC LsA 5 AirPods 4 ANC LsA 6 AirPods 4 ANC LsA 7 AirPods 4 ANC LsA 8 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 1 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 2 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 3 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 4 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 5 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 6 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 7 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 8 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 9 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 10 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 11 Vstoupit do galerie

Velmi zajímavě zní také funkce, na kterou řada uživatelů čeká už několik let, konkrétně ovládání fotoaparátu pomocí AirPods. Apple by měl konečně umožnit spoušť fotoaparátu iPhonu nebo iPadu aktivovat stiskem sluchátka, což ocení zejména ti, kdo často fotí na dálku nebo natáčí vlogy bez asistence druhé osoby. A i když může působit lehce zvláštně, že se při každé fotografii dotýkáte ucha, výsledný komfort při focení tímto způsobem to bezesporu vyváží.

Přibýt má rovněž nová funkce s pracovním názvem Audio Mix, která naváže na stejnojmennou technologii představenou u iPhonů 16. Díky strojovému učení dokáže oddělit mluvené slovo od ruchů v pozadí a nabídne tak tři různé režimy záznamu hlasu: In-frame, Studio a Cinematic. Apple tak evidentně míří i na tvůrce obsahu, kterým nabídne „lavaliérový“ mikrofon studiové kvality, ale bez drátů a s minimální váhou. Pokud se tato funkce osvědčí, mohla by se AirPods rychle stát oblíbeným nástrojem například pro podcasting nebo nahrávání voiceoverů.

Změny se však chystají i v oblasti vzdělávání a sdílení zařízení. Apple údajně pracuje na vylepšeném párování AirPods se sdílenými iPady, které se hojně využívají například ve školách. Díky tomu by mělo být připojení sluchátek ke konkrétnímu účtu výrazně jednodušší a méně náchylné k chybám nebo zdlouhavému nastavování, což opět ukazuje, jak široké publikum Apple v případě AirPods oslovuje.

Pokud Apple skutečně většinu těchto funkcí představí již během pondělní keynote, půjde o další ukázku toho, že své stávající produkty nechává neustále růst a zlepšovat, aniž by uživatele nutil ke koupi nových zařízení. A to je něco, co se u konkurence stále nevidí tak často, jak by si uživatelé přáli.