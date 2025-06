iOS 26: Datum vydání, novinky a vůbec vše, co o něm víme

S příchodem podzimu 2025 se blíží i uvedení plné verze nové generace operačního systému od Applu – iOS 26. Tento systém přinese nejen významnou vizuální proměnu, ale také nové funkce související s umělou inteligencí, přepracovanými aplikacemi a vylepšenou integrací napříč celým Apple ekosystémem.

Proč iOS 26?

Místo očekávaného iOS 19 se Apple letos chystá představit operační systém s názvem iOS 26. Tato změna v číslování není náhodná – podle několika nezávislých a důvěryhodných zdrojů, včetně Marka Gurmana z Bloombergu a Marka Zivkovice z AppleInsider, se Apple rozhodl sjednotit názvy svých systémů napříč platformami a přejít na schéma založené na roce, pro který jsou nové verze určeny.

Od roku 2025 tak ponesou všechny operační systémy jednotné označení odpovídající nadcházejícímu kalendářnímu roku:

iOS 26

iPadOS 26

macOS 26

watchOS 26

tvOS 26

visionOS 26

Změna má logiku – i když budou nové verze systémů uvedeny na trh ještě v roce 2025, drtivou většinu svého životního cyklu pokryjí až v roce následujícím. Označení číslem „26“ tak reflektuje hlavní období jejich používání, podobně jako to v minulosti dělal například Microsoft. Zivkovic navíc upozorňuje, že Apple chce tímto krokem odstranit dosavadní roztříštěnost v číslování mezi jednotlivými platformami a usnadnit uživatelům i vývojářům orientaci. Nové schéma tak představuje další krok ke sjednocenému a konzistentnímu ekosystému Applu.

iOS 26 datum představení a datum vydání

Operační systém iOS 26 bude oficiálně představen na vývojářské konferenci WWDC 2025, která se uskuteční od 9. do 13. června, a bude dostupná prostřednictvím streamu na oficiálním webu Applu, v aplikaci Apple TV a na YouTube. Po skončení keynote bude následovat prezentace „Platforms State of the Union“, která poskytne hlubší pohled na nové nástroje a technologie napříč platformami Applu. Během týdne WWDC budou vývojáři mít možnost zúčastnit se více než 100 technických sezení, online laboratoří a individuálních konzultací s inženýry Applu.

Po představení na WWDC bude iOS 26 nejprve dostupný ve formě vývojářské beta verze, následované veřejnou beta verzí v červenci. Tento postup umožní vývojářům i veřejnosti otestovat nové funkce a poskytnout zpětnou vazbu před oficiálním vydáním. WWDC 2025 bude hybridní událostí, kombinující online přenosy s omezeným počtem osobních setkání v Apple Parku v Cupertinu, kde budou mít vybraní vývojáři a studenti možnost zúčastnit se speciálních aktivit a setkání s týmy Applu. Tato konference slibuje významné aktualizace napříč všemi platformami Applu, včetně iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 a visionOS 26, s důrazem na sjednocený design inspirovaný visionOS a rozšíření funkcí Apple Intelligence.

Finální verze iOS 26 bude vydána v září 2025, pravděpodobně kolem 16. září, v souladu s tradičním harmonogramem vydávání nových verzí iOS, který obvykle následuje týden po představení nových iPhonů.

iOS 26 design

Jednou z nejvýraznějších novinek iOS 26 je kompletní přepracování uživatelského rozhraní, které čerpá inspiraci z visionOS – operačního systému pro Apple Vision Pro. Tento redesign přináší průsvitné a „skleněné“ efekty, které reagují na pohyb zařízení, čímž vytvářejí dojem hloubky a prostoru. Navigační prvky a menu budou mít plovoucí charakter, což přispěje k elegantnějšímu a méně rušivému prostředí. Ikony a tlačítka získají zaoblené tvary, což zlepší intuitivnost ovládání. Aplikace jako Fotoaparát a Zprávy projdou redesignem, který poskytne větší prostor pro obsah a minimalistické ovládání. Tento jednotný designový jazyk bude implementován napříč všemi platformami Applu, včetně iPadOS, macOS, watchOS a tvOS, čímž se dosáhne konzistentního uživatelského zážitku napříč zařízeními.

iOS 26 novinky a funkce

iOS 26 přinese několik nových aplikací a funkcí, které rozšíří možnosti uživatelů. Samostatná herní aplikace nahradí dosavadní Game Center a nabídne centralizované místo pro správu her, sledování úspěchů a komunikaci s přáteli. Funkce Stage Manager bude dostupná i pro iPhone, což umožní multitasking na externím displeji prostřednictvím USB-C. Aplikace Zdraví projde přepracováním a nabídne personalizované AI koučování a sledování stravy, přičemž některé funkce budou dostupné ve verzi 26.4. Nově bude možné snadno přenést eSIM z iPhonu na zařízení s Androidem, což usnadní přechod mezi platformami.

iOS 26, AI a Apple Intelligence

iOS 26 pokračuje v integraci umělé inteligence prostřednictvím platformy Apple Intelligence. Jednou z klíčových funkcí je AI správa baterie, která analyzuje chování uživatele a optimalizuje spotřebu energie, čímž prodlužuje výdrž zařízení. Siri se dočká významného vylepšení díky hlubší integraci s aplikacemi, schopnosti porozumět obsahu obrazovky a využití osobního kontextu pro přesnější odpovědi. Navíc se očekává integrace s Google Gemini, což poskytne alternativu k ChatGPT pro zpracování složitějších požadavků. Aplikace Zkratky bude přepracována s důrazem na snadnější tvorbu automatizací díky AI, což umožní i běžným uživatelům efektivněji využívat tuto funkci.

iOS 26 zpřístupnění

Apple pokračuje ve snaze zpřístupnit technologie všem uživatelům. Nový režim Accessibility Reader usnadní práci s textem díky možnostem přizpůsobení písma, barev a rozestupů. Funkce Haptika pro hudbu poskytne vibrační odezvu při přehrávání hudby, což ocení zejména uživatelé se sluchovým postižením. AirPody získají schopnost živého překladu mluvené konverzace v reálném čase, což usnadní komunikaci mezi lidmi hovořícími různými jazyky. Funkce Braille Access a Live Captions zlepší podporu pro neslyšící a slabozraké uživatele, čímž Apple opět potvrzuje svůj závazek k inkluzi.

iOS 26 představuje významný krok vpřed v oblasti designu, funkcionality a přístupnosti, čímž nastavuje nový standard pro mobilní operační systémy. Oficiální představení se očekává na WWDC 2025, přičemž finální verze bude tradičně uvolněna v září společně s novými iPhony.