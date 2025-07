Apple Watch a AirPods stále vládnou světu. Ale zřejmě ne na dlouho

Zatímco Apple už roky kraluje světu bezdrátových sluchátek a chytrých hodinek, aktuální data ze dvou tržních analýz naznačují, že na obzoru se pomalu rýsují změny. AirPods i Apple Watch sice nadále drží první místa ve svých kategoriích, ale konkurence – především ta čínská – začíná výrazně dotahovat. A pokud se něco nezmění, může se brzy přepisovat historie.

AirPods: Vládci trhu s TWS, ale tempo zpomaluje

Podle analytiků z Counterpoint Research si AirPods nadále drží suverénní první místo v kategorii tzv. TWS (true wireless stereo) sluchátek. Aktuální odhadovaný tržní podíl Applu činí 21 %, což je jen kosmetický pokles o 0,4 % oproti loňsku. Druhý Huawei má aktuálně jen 8 %, další značky se pak ani nepřehoupnou přes 5% hranici.

Příchod AirPods Pro 3 má podle odhadů opět oživit zájem mezi stávajícími uživateli Proček, a to díky vylepšenému zvuku a novým zdravotním funkcím. Nicméně kvůli vyšší ceně se od novinky neočekává výrazné zvýšení objemu prodaných kusů. Masivnější růst se predikuje až na rok 2027, kdy by Apple mohl uvést zcela nové základní AirPods i verzi s ANC.

Apple Watch: Z tržního giganta na těsné první místo

Apple Watch se dlouhá léta těšily naprosto dominantnímu postavení – tržní podíl přesahoval 50 % a v podstatě definoval celý segment chytrých hodinek. Dnes už je ale situace jiná. Podle nejnovějších dat klesl podíl Applu na 20 %, tedy na úroveň, kde už se o jasné nadvládě mluvit nedá. Huawei se totiž dotáhl na 16 % a roste rychleji než kdy dřív.

Navzdory šestému meziročnímu poklesu v řadě si Apple první místo stále drží, zejména díky silné uživatelské základně systému iOS. Jenže Huawei nejenže dominuje na domácím trhu v Číně, ale čím dál víc zabírá i na mezinárodní scéně. A s tím, jak mu sekundují i další čínští hráči jako Imoo a Xiaomi, se konkurence na trhu s hodinkami dramaticky vyostřuje.

Pokud Apple nezasáhne razantnější inovací, může se už během příštích let stát, že o pozici tržní jedničky přijde. A vzhledem k tomu, že právě nositelná zařízení tvoří klíčovou součást jeho ekosystému, rozhodně to není vývoj, který by v Cupertinu mohli přehlížet.