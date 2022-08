Applu unikla reálná fotka a screenshot z iPhonu 14 Pro!

Představení nové generace iPhonů v čele s řadou 14 Pro se nezadržitelně blíží, což ve světě úniků a spekulací znamená jediné – materiály odhalující novinky se začínají strmě rozrůstat. S pár velmi zajímavými kousky nyní obohatil jablíčkářský svět leaker ShrimpApplePro, který se řadí v poslední době mezi nejpřesnější leakery vůbec.

ShrimpApplePro tentokrát zveřejnil screenshot pocházející z iPhonu 14 Pro spolu s reálnou fotkou dvojice průstřelů, které nahradí ikonický výřez. Jak můžete vidět v galerii níže, průstřely budou skutečně dva s tím, že pravý bude ukrývat fotoaparát a levý pak systém pro Face ID. Co se pak týče předního telefonního reproduktoru, ten se zdá být nezměněný a je tedy i nadále implementován do horního rámečku telefonu. Poměrně zajímavý pohled pak je i na screenshot z telefonu. Je z něj totiž patrné, že Apple u “čtrnáctek” mírně zahýbe stavovým řádkem a posune jej směrem dolů – zřejmě aby jej zarovnal do úrovně průstřelů a telefon tak vypadal designově lépe. Je nicméně vcelku zajímavé, že žádný jiný upgrade stavového řádku se alespoň podle dostupného screenshotu nekoná.

Nové iPhony představí Apple už 7. září s tím, že do prodejů by se měly dostat v pátek 16. září. Krom nich by měl Apple světu ukázat taktéž novou generaci Apple Watch či AirPods Pro. Čeho všeho se na Keynote dočkáme si budeme nicméně muset ještě pár dní počkat. Spekulací je totiž přeci jen mnoho, avšak realita bude takřka 100% o poznání střídmější.