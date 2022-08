Unikly první uživatelské dojmy z iPhonů 14 Pro (Max)! Takto oproti loňským modelům působí

Představení iPhonů 14 Pro (Max) sice ještě neproběhlo, internetem však již začaly kolovat první uživatelské dojmy z nich. Telefony jsou totiž již samozřejmě vyrobeny a nyní se čeká ve výsledku jen na to, až jich bude na skladech Applu dostatečné množství a zároveň na to, až se svět uklidní po letním prázdninovém šílenství a vrátí se do režimu, ve kterém je schopen vnímat okolní svět. Právě díky tomu se tak mohli již vybraní šťastlivci primárně z řad zaměstnanců Applu s novinkami seznámit a jelikož neudrželi jazyk za zuby, máme opět o telefonech o trochu lepší představu.

S prvními uživatelskými dojmy z iPhonů 14 Pro (Max) přišel konkrétně velmi přesný leaker LeaksApplePro, kterému se podařily informace zjistit od jeho dobrého zdroje, který si měl možnost pohrát jak s menším, tak i větším iPhonem řady Pro. V první řadě jsme se dozvěděli, že dvojice průstřelů v displeji, které nahrazují výřez, nepřináší vlastně nic nového a převratného. Telefon s nimi sice vypadá jinak, ve výsledku je však velmi brzy přestanete vnímat, stejně jako tomu bylo u výřezu. Je tedy otázkou, nakolik se bude jednat o prvek, který bude rozhodovat o koupi či nekoupi telefonu.

Další nepřekvapivá informace je ta, že se designově telefony jinak oproti předešlé generaci příliš nezměnily a že větší iPhone působí stejně jako v předešlých letech jako cihla, což však není pro mnohé uživatele na škodu. Co se týče fotosoustavy, ta je dle zdroje naprosto úžasná, avšak má jeden podstatný háček. Applu se údajně ještě nepodařilo softwarově optimalizovat tak, aby fungovala stoprocentně kdykoliv a kdekoliv. Zatímco při ideálním světle je prý fotoaparát doslova nejlepší, který byl kdy ve smartphonech použit, při horším světle jeho kvalita strmě upadá a například noční fotky s aktivovaným nočním režimem jsou prý horší než z iPhonů 13 Pro (Max). Je nicméně třeba znovu dodat, že se jedná dle všeho jen o problém se softwarovou optimalizací a že by do vydání telefonu měl být Apple tyto trable odstranit.

Rozměrově má být fotomodul letošních iPhonů doslova masivní, čímž prakticky znemožní využití nynější verze nabíječky MagSafe Duo. S tou měly však problémy už iPhony 13 Pro (Max), takže tato zpráva ve výsledku nikoho příliš nepřekvapí. Co naopak překvapí a to velmi mile, má být výdrž baterie, který se minimálně u iPhonu 14 Pro údajně zlepšila oproti předešlé generaci o pár hodin. Zda se stejné věci dočkáme i u iPhonu 14 Pro Max je sice zdrojem nepotvrzeno, nicméně vzhledem k nasazení úspornějšího čipsetu se prodloužení výdrže baterie poměrně pravděpodobné. Dalším milým překvapením pak mají být reproduktory, které se údajně dočkaly výrazného upgradu a zvuk z nich je nyní díky tomu čistší, hutnější a s kvalitnějšími basy. Zajímá-li vás pak zhodnocení kvality displeje, ta má být víceméně stejná jako u předešlé generace. Jinými slovy, pokud jí Apple zlepšil a bude se tím chlubit na Keynote, zřejmě si toho stejně většina uživatelů nevšimne.

Podtrženo, sečteno – po pár hodinách hraní si s novými iPhony 14 Pro a 14 Pro Max hodnotí zdroje leakera tyto telefony jako relativně malý upgrade oproti předešlé generaci. Jsou sice rychlejší a celkově lepší, o žádný zázrak se však ve výsledku nejedná – tím spíš, pokud by se Applu nepodařilo pohrát si softwarově s fotoaparátem. O to překvapivější jsou proto velká prodejní očekávání, kterými se netají jak Apple, tak ani valná většina analytiků.